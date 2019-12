Πιτίνο: «Θα ήθελα να δω τον Σπανούλη στην Εθνική Ελλάδας» (pic)

Το gazzetta.gr είχε αποκαλύψει την επιθυμία του Αμερικανού προπονητή και τεχνικού της Εθνικής Ελλάδας να καλέσει τον αρχηγό του Ολυμπιακού στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Ο Ρικ Πιτίνο τρέφει απεριόριστο σεβασμό στον Βασίλη Σπανούλη, κάτι που απέδειξε περίτρανα την Δευτέρα (9/12) αφού έκανε δημόσιο το ενδιαφέρον του να τον δει στην Εθνική Ελλάδας.

Βέβαια ο 37χρονος γκαρντ αποσύρθηκε από τη «γαλανόλευκη» μετά το Eurobasket του 2015 και μένει να δούμε εάν και εφόσον αλλάξει την απόφασή του ενόψει της μεγάλης πρόκλησης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Αμερικανός προπονητής, έγραψε στα social media: «Για την ιστορία, θα ήθελα να δω τον Βασίλη Σπανούλη στην εθνική μας ομάδα».

Just for the record I would love to see Spanoulis join our National team

— Rick Pitino (@RealPitino) December 9, 2019