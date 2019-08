Όμορφο μπάσκετ παίζει η Εθνική Παίδων στον προημιτελικό του Eurobasket u16 με τους Ιταλούς.

Ο Τσολάκης έκοψε τον αντίπαλο του και ο Οικονομόπουλος δεν είχε πρόβλημα να τελειώσει τη φάση στον αιφνιδιασμό.

Δείτε τη φάση

It's not been an easy day for @Italbasketso far. On the other hand, when it comes to @HellenicB... (see video below) #FIBAU16Europe

— FIBA (@FIBA) August 14, 2019