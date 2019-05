FIBA: «Τα ρεκόρ του Γκάλη παραμένουν ακατάρριπτα εδώ και 30 χρόνια»!

O Νίκος Γκάλης αποσύρθηκε από την Εθνική ομάδα στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ιταλίας το 1991 ως πρώτος σκόρερ των EuroBasket με 1.030 πόντους, ένα ρεκόρ που κράτησε 24 χρόνια.

Ο Τόνι Πάρκερ προσπέρασε τον «Γκάνγκστερ» στις 7 Σεπτεμβρίου 2015, στο παιχνίδι της Γαλλίας με την Πολωνία κι εν συνεχεία τον ακολούθησαν οι Πάου Γκασόλ, Ντιρκ Νοβίτσκι.

Βέβαια, η διαφορά του Νίκου Γκάλη με τους προαναφερθέντες είναι ότι εκείνος έκανε το ρεκόρ σε 33 ματς και πως ο μέσος όρος του ήταν 31.2 πόντοι ανά αγώνα!

Σε αυτή, ακριβώς, την επίδοση στάθηκε η FIBA: «30 χρόνια μετά, τα ρεκόρ του Γκάλη στο σκοράρισμα παραμένουν ακατάρριπτα. Πρώτος σκόρερ σε 4 EuroBasket με μ.ό. 31.2 πόντους»!

Thirty years later, Nikos Galis' scoring records still go unrivaled. 4-time #EuroBasket scoring champion with an average of 31.2 points #ThrowbackThursday pic.twitter.com/RdRA4oZTgV

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) 2 Μαΐου 2019