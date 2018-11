Συγκινητικές στιγμές στο κλειστό της Κοζάνης!

Η Εθνική Γυναικών επικράτησε άνετα του Ισραήλ με 83-57, για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Eurobasket 2019, και με το τέλος του μας οι διεθνείς έκαναν κύκλο κι έβαλαν την Στέλλα Καλτσίδου μέσα, πανηγυρίζοντας.

.@HellenicBF players say goodbye to @hyst9 in their own special way ! #EuroBasketWomen

https://t.co/LebMWKR9jh pic.twitter.com/c46ThFkFIM

— #EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) 21 Νοεμβρίου 2018