Στα 80s ο Νίκος Γκάλης έδινε μεγάλες μάχες με τον Ντορόν Τζάμσι στα ματς του Άρη με την Μακάμπι.

Πλέον οι δυο τους βρίσκονται στη Ρόδο για το GalisBasketball 3on3 και στο όμορφο ελληνικό νησί θυμήθηκαν τα παλιά.

Δείτε τη συνάντηση που ανέβασε η Μακάμπι στα social media.

Two of the greatest scorers European basketball has ever seen just hanging out together. Do you recognize them? pic.twitter.com/ADZy7xchKp

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 21 Ιουνίου 2019