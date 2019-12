Οι «κιτρινόμαυροι» πέρασαν από την έδρα της πολωνικής ομάδας (77-79), παίζοντας μπροστά σε όμορφες κερκίδες.

Οι φίλαθλοι της Άνβιλ, όσο και οι οπαδοί της ΑΕΚ που βρέθηκαν εκεί, δημιούργησαν μια πανέμορφη ατμόσφαιρα, από αυτές που θέλουν να βλέπουν όλοι.

Η ΚΑΕ ευχαρίστησε τους Πολωνούς για τη φιλοξενία, λέγοντας: «Συγχαρητήρια στην Άνβιλ και τους φιλάθλους της που προάγουν μπασκετικό πολιτισμό. Φίλοι μας, ανυπομονούμε να σας φιλοξενήσουμε στην Αθήνα».

Congrats to KK Anwil Wloclawek and to their fans for producing basketball civilization. Our friends, we are looking forward to host you in Athens. @Anwil_official #AEKBC #BasketballCL pic.twitter.com/02cNdJCKJR

