Μετά το περσινό «διπλό» στην Τσεχία με το buzzer beater του Πάντερ, ήρθε το Final 4 και η κούπα.

Φέτος, η 3η σερί νίκη επί των νταμπλούχων Τσεχίας ενδέχεται να είναι «σημάδι» για το επερχόμενο ντέρμπι με το «τριφύλλι» (23/12, 21:00).

Η «Βασίλισσα» ζορίστηκε αρκετά κόντρα στη Νίμπουρκ, αλλά δεν την... πάτησε όπως πέρυσι στο ΟΑΚΑ (88-98), πανηγύρισε την νίκη στο τέλος (80-76) κι ανέβηκε ξανά στην πρώτη θέση του Γ' Ομίλου.

Ένα «ξέσπασμα» του Σάκοτα στην 4η περίοδο έδωσε ώθηση στην ΑΕΚ, ενώ με καλή άμυνα στο τέλος και αστοχία των φιλοξενούμενων ήρθε το 10-0.

Το ματς

ΑΕΚ και Νίμπουρκ ήταν πολύ άστοχες στο πρώτο μέρος πίσω από τα 6.75μ (21.43%-23.03%), αλλά οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν στα επιθετικά ριμπάουντ (5-10) κι έπαιξαν καλύτερη άμυνα στο δεύτερο 20λεπτο, με αποτέλεσμα να βρεθούν μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο. Οι ομάδες δεν μπορούσαν να βρουν ρυθμό στα πρώτα λεπτά του ματς, αλλά μόλις αυτό έγινε, η ΑΕΚ πήρε ένα μικρό προβάδισμα (16-11, 7'), με την Νίμπουρκ να μειώνει στο δεκάλεπτο (20-19, 10'). Οι Τσέχοι προηγήθηκαν για πρώτη φορά στο 14' (22-25), Ματσιούλις και Λαρεντζάκης έδωσαν ώθηση ξανά στην ΑΕΚ (27-25, 17'), αλλά ένα επιμέρους 2-7 των φιλοξενούμενων, οδήγησε τις ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ να λέει 29-32 (20').

Το τρίποντο του Μπέντα «πάγωσε» για λίγο τους «κιτρινόμαυρους», αλλά οι συνεργασίες των Λαρεντζάκη με τον Σαντ-Ρος και του δεύτερου με τον Γκρίφιν έφεραν την ΑΕΚ στο 39-37 (24'). Ο Κόζι έκανε «ζημιά» στην ΑΕΚ (43-47, 27'), αλλά Χάντερ, Σάκοτα και ο Αμερικανός με τον Γκρίφιν έδωσαν προβάδισμα πάλι στην ομάδα τους (53-51, 30').

Όλα κρίθηκαν στην τελευταία περίοδο. Το «ξέσπασμα» του Σάκοτα με 8 σερί πόντους «ανέβασε» τους παίκτες του Μπάνκι (63-56, 32'), αλλά μετά ήταν η σειρά του Χρούμπαν να πρωταγωνιστήσει (69-69, 36'). Το ματς έγινε πάλι ντέρμπι, αλλά με το σκορ στο 78-76 ο Ράιτ αστόχησε σε τρίποντο. Οι «κιτρινόμαυροι» πίεσαν στην άμυνα, ο Χάντερ έπαιρνε τα φάουλ των αντιπάλων και ήρθε το τελικό 80-76.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η ΑΕΚ άφησε την Νίμπουρκ μόλις στο 1 επιθετικό ριμπάουντ στο δεύτερο 20λεπτο (από τα 10 που είχε στο πρώτο μέρος) και συνολικά πήρε 4 περισσότερα. Το «ξέσπασμα» του Σάκοτα επίσης την έβαλε ξανά μέσα στο παιχνίδι.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Ματσιούλις έκανε double double (15π., 10ρ.), ο Σάκοτα είχε 18 πόντους και ο Χάντερ 18, 8 ριμπάουντ και 3 τάπες.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Σαντ-Ρος (12π., 9ρ.), Λαρεντζάκης με κρίσιμο σουτ και Γκρίφιν με ωραία δημιουργία βοήθησαν την ΑΕΚ.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Ντέιβις έμεινε άποντος σε 12:17.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το άστοχο τρίποντο του Ράιτ με το σκορ στο 78-76.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η ΑΕΚ το κακό δεύτερο δεκάλεπτο, που έμεινε στους 9 πόντους, η Νίμπουρκ την 4η σερί ήττα της στη διοργάνωση.

ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η διπλή τάπα του Χάντερ στην 1η περίοδο και το κάρφωμά του στη λήξη της 3ης, μετά από πάσα του Γκρίφιν!

