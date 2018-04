Επίσημο: Στο ΟΑΚΑ το Final 4 του BCL! (pic)

Επίσημα στο ΟΑΚΑ το Final 4 του Basketball Champions League!

Όπως σας ενημέρωσε το gazzetta.gr με σχετικό δημοσίευμα νωρίτερα, απέμενε μόνο η επίσημη ανακοίνωση που θα ανέφερε πως η τελική φάση του θεσμού θα φιλοξενηθεί στην έδρα της ΑΕΚ.

Η διοργανώτρια αρχή έκανε επίσημη την συμφωνία και μένει να μάθουμε ποια ομάδα εκ των ΑΕΚ, Μονακό, Μούρθια και Λούντβιγκσμπουργκ θα στεφθεί πρωταθλήτρια στο «Νίκος Γκάλης» την Κυριακή (06/05).

Επίσης, αποκαλύφθηκε και το λογότυπο της τελικής φάσης.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Αθήνα θα φιλοξενήσει το δεύτερο Final 4 του Basketball Champions League.

Έχουμε δει τον έντονο ενθουσιασμό του συλλόγου να διοργανώσει αυτό το ιστορικό γεγονός και την παθιασμένη υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Είμαστε όλοι πολύ ενθουσιασμένοι που έχουμε την ευκαιρία να αναθέσουμε αυτό το Final 4 σε ένα εντυπωσιακό περιβάλλον, όπου η συμμετοχή των τεσσάρων ομάδων, που αυτή τη στιγμή βρίσονται σε ψηλές θέσεις στα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, θα εγγυηθούν ένα μοναδικό Σαββατοκύριακο για τους οπαδούς του μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο Πάτρικ Κομνηνός.

Οι ημιτελικοί θα γίνουν στις 4 Μαΐου και ο Τελικός στις 6.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα (12/04) στην Αθήνα.

Πληροφορίες για την διάθεση εισιτηρίων θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την κλήρωση.

The city of Athens has been awarded the hosting of the 2018 #BasketballCL Final Four!

https://t.co/uQznG84SAL pic.twitter.com/54Au6bVXqM

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 5 Απριλίου 2018