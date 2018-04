Την πρώτη θέση για το Final 4 του Basketball Champions League πήρε η Μονακό, που θα βρεθεί για δεύτερη σερί φορά στα τελικά!

Η ομάδα του Πριγκιπάτου μπορεί να ηττήθηκε από την αξιόμαχη Μπάνβιτ με 75-74 στην έδρα της, ωστόσο χάρη στη διαφορά του πρώτου αγώνα στην Τουρκία (77-85), προκρίθηκε στην τελική φάση του θεσμού!

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυναμικά στο παρκέ, με τον Ρόμπινσον να κάνει... πάρτι το πρώτο δεκάλεπτο με 19 πόντους και 5/6 τρίποντα. Οι Τούρκοι, όμως, αντέδρασαν και με επιμέρους 9-27 στη δεύτερη περίοδο έκαναν αντεπίθεση.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν ένα μικρό προβάδισμα. Η Μονακό, όμως, δεν άφησε ποτέ την διαφορά να ξεφύγει πολύ κι έμεινε κοντά, παίρνοντας τελικά τη νίκη και την πρόκριση.

Κορυφαίος ο Ρόμπινσον που έφτασε στους 30 πόντους και πήρε και 7 ριμπάουντ. Ο Κικάνοβιτς είχε 15 πόντους και ο Λεκόμπ 11.

Από την άλλη, ο Ράουτινς μέτρησε 19 πόντους με 5/7 τρίποντα και ο Τέιλορ 14 πόντους και 8 ασίστ.

Οι νικητές θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Μούρθια - Καρσίγιακα στα ημιτελικά.

Τα δεκάλεπτα: 28-15, 37-42, 52-55, 74-75.

Yes, @ASMonaco_Basket is the first team to make it to the #BasketballCL Final Four! pic.twitter.com/yMJ896DnlZ

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 3 Απριλίου 2018