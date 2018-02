Πρέλεβιτς και Ρομάι θυμήθηκαν τις κόντρες τους (pic)

Περιμένοντας την κλήρωση του #Basketballcl στη Γενεύη, έγινε και μια συνάντηση με πολύ παρελθόν. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς με τον Φερνάντο Ρομάι. Θυμήθηκαν μερικές από τις πολλές μάχες του #PAOK με τη #realmadrid αλλά και εκείνη την αγκωνιά του Ισπανού γίγαντα, τον Ιανουάριο του ‘90 στο Αλεξάνδρειο, που στοίχισε στον Πρέλεβιτς τρία (σπασμένα) δόντια, όχι όμως και τη νίκη... #pamepaok #legends #history #paokbc

