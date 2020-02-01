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Προμηθέας - Ήφαιστος: Κατάφερε να... μην καρφώσει ο Τσαϊρέλης (vid)

Προμηθέας - Ήφαιστος: Κατάφερε να... μην καρφώσει ο Τσαϊρέλης (vid)

Ο Μιχάλης Τσαϊρέλης πήγε για ένα εύκολο κάρφωμα, αλλά τελικά απέτυχε να τελειώσει τη φάση.

Ο παίκτης του Ήφαιστου πήγε να καρφώσει, αλλά απέτυχε σε μια φαινομενικά εύκολη φάση.

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