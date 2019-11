Μάριο Τσάλμερς: 10+1 ιστορίες για τον... προσεχώς νέο παίκτη της ΑΕΚ (pics & vids)

Η ΑΕΚ είναι ένα... βήμα από το να ανακοινώσει επίσημα την απόκτηση του Μάριο Τσάλμερς, για το οποίο σας είχε ενημερώσει από την πρώτη στιγμή το gazzetta.gr, καθώς ο παίκτης βρίσκεται στην Αθήνα, για να περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του.

Με το άκουσμα του ονόματός του, τα... βασικά ήταν γνωστά. Πρωταθλητής στο ΝΒΑ δύο φορές το 2012 και το 2013 με τους Χιτ, στο πλευρό των ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ντουέιν Ουέιντ και Κρις Μπος. Πρωταθλητής Basketball Champions League 2019 με την Βίρτους Μπολόνια του Σάσα Τζόρτζεβιτς, στην πρώτη του ευρωπαϊκή εμπειρία. Πρωταθλητής NCAA, χάρη σε ένα ασύλληπτο σουτ του.

Ο Μάριο Τσάλμερς θα φέρει αυτή τη νοοτροπία και στην «Βασίλισσα» και καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα επιδιώξει να πανηγυρίσει και μαζί της επιτυχίες. Το gazzetta.gr σας βοηθάει να μάθετε λίγο... καλύτερα τον... προσεχώς νέο παίκτη της ΑΕΚ, μέσα από 10+1 ιστορίες του.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ NCAA ΜΕ ΤΗΝ... ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ

Ας το πάρουμε από την αρχή, με ένα πανέμορφο flashback. Το 2008 το Κάνσας κατέκτησε το τρίτο πρωτάθλημα στο NCAA. Για να γίνει, όμως, αυτό χρειάστηκε και το clutch shot του Μάριο Τσάλμερς. Το σκορ είχε γίνει 60-63, μετά από 1/2 βολές του Ντέρικ Ρόουζ για το Μέμφις και το Κάνσας είχε μπροστά του 10.8'' για να κάνει κάτι.

Ο 22χρονος τότε γκαρντ πήρε την μπάλα και... μπουμπούνισε τρίποντο, για να ισοφαρίσει και το ματς να οδηγηθεί στην παράταση. Εκεί, το Κάνσας επικράτησε με 75-68 και ο Τσάλμερς με την παρέα του στέφθηκαν πρωταθλητές. Ο ίδιος αναδείχθηκε και «πιο θεαματικός παίκτης» του τουρνουά (Most Outstanding Player), ενώ το Κάνσας στις 13/02/2013 απέσυρε το Νο15 προς τιμήν του.

Το σουτ του αυτό, που έχει μείνει στην ιστορία, έγινε κι εξώφυλλο στο διάσημο περιοδικό «Sports Illustrated», με τον τίτλο «Mario's Miracle» (το θαύμα του Μάριο)!

Η... ΠΑΡΑΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ROOKIE

Θέλοντας να... απολαύσει λίγο τη ζωή, μετά την κατάκτηση του NCAA και λίγο πριν την επαγγελματική του καριέρα στο ΝΒΑ, ο Τσάλμερς, μαζί με τον κολεγιακό του συμπαίκτη, Ντάρελ Άρθουρ, υπέπεσαν σε ένα παράπτωμα.

Οι δυο τους ήταν στο rookie transition program, ένα τετραήμερο συνέδριο με προπονητές, διαιτητές και παλιούς παίκτες που μιλούσαν για την προσαρμογή των rookies στην κορυφαία λίγκα, όταν «πιάστηκαν» να κάνουν χρήση κάνναβης στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους, στο οποίο υπήρχαν και γυναίκες.

Προφανώς, και τα δύο απαγορεύονταν και τότε είχε γίνει ένας μικρός ντόρος. Οι δυο τους αποβλήθηκαν από το πρόγραμμα και το ΝΒΑ τους επέβαλε πρόστιμο $20.000. Πάντως, ο Τσάλμερς έπαιξε και στα 82 παιχνίδια την πρώτη του χρονιά στο πρωτάθλημα, έχοντας κατά μέσο όρο 10.0 πόντους, 4.9 ασίστ, 2.8 ριμπάουντ και 1.9 κλεψίματα.

«ABCs OF BASKETBALL»

Κάτι που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι πως ο Μάριο Τσάλμερς έχει γράψει ένα βιβλίο 40 σελίδων για μικρά παιδιά, μέσω του οποίου μπορούν να μάθουν την αλφάβητο, αλλά και βασικά πράγματα του μπάσκετ. Η ιδέα ξεκίνησε χάρη σε μία εργασία, όταν ο ίδιος ήταν ακόμα στο Barlett High Scholl το 2003-04. Η μητέρα του, Αλμαρί, αποφάσισε να βάλει το... χεράκι της και να στείλει τις σκέψεις που έγραφε ο γιος της πριν από 15 χρόνια, σε έναν εκδοτικό οίκο.

Η ιδέα αυτή άρεσε κι έτσι αποφασίστηκε να εκδοθεί το «ABCs of Basketball» στα μέσα Ιουνίου 2018, το οποίο αναγράφει επίσης στο εξώφυλλό του τη φράση «Dream big, Think big, Play big».

«Άρχισα να ασχολούμαι με το μπάσκετ από όταν ήμουν 2 ετών και δεν είμαι σίγουρος αν ήξερα την αλφάβητο τότε. Δεν θυμάμαι την τάξη ή την δασκάλα μου, αλλά θυμάμαι ότι πήρα Α+ γι' αυτή την εργασία», είχε αναφέρει ο Τσάλμερς. Η δασκάλα του ήταν η Ντορένα Μοντγκόμερι, η οποία τού είχε σημειώσει κιόλας πως «πρέπει να κάνεις κάτι περισσότερο με αυτό», όπως θυμήθηκε η μητέρα του.

«Α= Attitude, U=Unity, Z=Zone defense, Q=Quality hours you put in your practice», αναφέρονται σε κάποια γράμματα, τα οποία σημαίνουν «συμπεριφορά, ενότητα, άμυνα ζώνης και ποιοτικές ώρες στην προπόνηση».

Το αγαπημένο του Τσάλμερς, όμως, είναι το «S» από το «Steals» (κλεψίματα), καθώς «αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους ρόλους μου».

MARIO CHALMERS V FOUNDATION

Ο Τσάλμερς μπορεί να θεωρείται από αρκετούς «περίεργος χαρακτήρας», ωστόσο έχει πολλές ευαισθησίες, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με παιδιά. Απόδειξη, η ίδρυση του «Mario V. Chalmers Foundation». Ένα ίδρυμα, το οποίο υποστηρίζει αθλητικά κι εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και βοηθάει/χρηματοδοτεί έρευνες για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. Βοηθάει σε κάθε ευκαιρία την κοινότητα του Κάνσας, ενώ το 2013 έφτιαξε την «Team Rio National», ένα πρόγραμμα μπάσκετ για 17χρονα αγόρια.

ΕΧΕΙ ΞΑΔΕΡΦΟ ΝΒΑer ΠΟΥ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΗΝ ΑΕΚ!

Η οικογένεια του Μάριο Τσάλμερς είναι κατ' εξοχήν... αθλητική και μπασκετική. Το... προσεχώς επίσημο απόκτημα της ΑΕΚ είναι ξάδερφος με τον Κρις Σμιθ και τον Λάιονελ Τσάλμερς, που έπαιξαν επίσης στο ΝΒΑ με Τίμπεργουλβς και Κλίπερς, αντίστοιχα.

Το κοινό, που έχει ωστόσο με τον δεύτερο, είναι η... «Βασίλισσα». Ο Λάιονελ το 2005-06 κι αμέσως μετά τη σεζόν στην ομάδα του Λος Άντζελες και την preseason που πέρασε στους Τίμπεργουλβς, στους οποίους είχε γίνει trade, φόρεσε τα κιτρινόμαυρα της ΑΕΚ (Νοέμβριος 2005 - Φεβρουάριος 2006).

Με τον «Δικέφαλο» είχε αγωνιστεί σε 10 παιχνίδια στην Euroleague και είχε 13.1 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ και 1.3 κλεψίματα, και στην συνέχεια ταξίδεψε στην Βιτόρια, για την τότε Ταού Θεράμικα (νυν Μπασκόνια).

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ... EVERYDAY DAD

Ο Μάριο Τσάλμερς λατρεύει τους γονείς του, ενώ ο πατέρας του ήταν αυτός που τον... μύησε στο μπάσκετ. Ο Ρόνι Τσάλμερς είχε την ευκαιρία να παίξει στο ΝΒΑ και να κάνει μεγάλη καριέρα στα παρκέ, αλλά το άφησε για χάρη της οικογένειάς του και για να μεγαλώσει τα παιδιά του. Αυτό ήταν κάτι που θαύμαζε πάντα ο Μάριο σε εκείνον και πλέον ο ίδιος έχει τη δική του, μεγάλη οικογένεια. Ο... οσονούπω παίκτης της ΑΕΚ έχει τέσσερα παιδιά, τρία αγόρια κι ένα κορίτσι, για τα οποία έχει δείξει πολλές φορές την αγάπη του στο instagram.

Η ΒΡΑΔΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΑΣΕ... ΦΩΤΙΑ!

Στις 12 Ιανουαρίου το 2013, ο Μάριο Τσάλμερς έκανε το καλύτερό του παιχνίδι στο ΝΒΑ, στην έδρα των Κινγκς.

Ο τότε γκαρντ των Χιτ έκανε career high σε πόντους (34), ευστοχώντας όχι σε ένα, ούτε σε δύο, αλλά σε... δέκα (!) τρίποντα, σε 13 προσπάθειες που πήρε, για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη (99-128).

Τρομερή εμφάνιση!

ΟΙ... ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ!

Ο Μάριο Τσάλμερς ήταν ένα καλό παιδί που την... πλήρωνε για όλα στους Χιτ. Είναι γνωστά, άλλωστε, τα πολλά περιστατικά, στα οποία οι συμπαίκτες του τού φώναζαν, και αμέσως πρωταγωνιστούσε στα trending topics του twitter. Δείτε για παράδειγμα το παρακάτω βίντεο, που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τού φώναζε σε time out στις 18/12/2013.

Όταν, όμως, έχεις την υποστήριξη ενός ανθρώπου, όπως ο Μπαράκ Ομπάμα, τότε δεν... φοβάσαι τίποτα! Οι Μαϊάμι Χιτ είχαν επισκεφθεί τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και ο Ομπάμα είχε πει στον λόγο του:

«Καλύτερα να κάνω γρήγορα, πριν αρχίσει κάποιος από αυτούς εδώ να φωνάζει στον Μάριο! Μερικές φορές είναι απλά μια λάθος πάσα, δεν φταίει ο Μάριο! Σε στηρίζω!».

Η ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΑΪΑΜΙ

Ο Τσάλμερς αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο του Μαϊάμι και από το σύλλογο των Χιτ. Μετά από τις 13 σεζόν και τα δύο πρωταθλήματα, αναχώρησε για το Μέμφις και τους Γκρίζλις.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2015, η επιστροφή του στο παλιό του «σπίτι» ήταν πολύ θερμή και ο ίδιος συγκινήθηκε πολύ, ειδικά μετά και την προβολή σχετικού βίντεο από τους Χιτ.

ΕΝΑΣ... BADASS, ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ

Ο Τσάλμερς μπορεί να φαίνεται ευαίσθητος και να μοιάζει ήρεμος στο παρκέ, αλλά άμα τον... πειράξεις, βγαίνει στην επιφάνεια ο σκληρός του χαρακτήρας.

Κάτι που αποδεικνύεται και από τα παρακάτω βίντεο, που δεν... φοβήθηκε να τα «βάλει» με τους Μπλέικ Γκρίφιν και Τζέιμς Χάρντεν, στην διάρκεια της θητείας του στο ΝΒΑ.

«DO THE HARLEM SHAKE»

2013. Το έτος που οι Χιτ έκαναν το back-to-back και που κυκλοφόρησε το «Harlem Shake»!

Ποιος δεν θυμάται την χαρακτηριστική μελωδία, το «colo terorita» και τα... άπειρα βίντεο που έκανε ο καθένας για challenge;

Ε, η ομάδα του Μαϊάμι δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το... πανηγύρι κι έκανε τα αποδυτήρια, στούντιο γυρισμάτων, δημιουργώντας την δική της εκδοχή. Ο Τσάλμερς ντύθηκε... Σούπερ Μάριο και «ξεβιδώθηκε» στο χορό!