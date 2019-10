Το γαλλικό μάρμαρο!

Χρόνια και ζαμάνια οι βίοι τους δεν ήταν ούτε παράλληλοι, ούτε κάθετοι, διότι απλούστατα δεν διασταυρώνονταν ποτέ και πουθενά!

Ο Παναθηναϊκός αγνοούσε την ύπαρξη του Προμηθέα και οι Πατρινοί έβλεπαν τους Πράσινους μονάχα στην τηλεόραση, άντε και αποσπασματικά, όποτε κατέβαιναν στην πόλη τους για να παίξουν με τον Απόλλωνα ή (δυο φορές) με την Ολυμπιάδα..

Δεν έμεινε κιόλας αλώβητος σε αυτές τις επισκέψεις του στην Αχαΐα ο Παναθηναϊκός, μάλιστα δυο από τις ήττες του έχουν ονοματεπώνυμα, ελέω των θυτών του: την πρώτη φορά λεγόταν Εντ Σάτον και τη δεύτερη Στιβ Μπαρτ Τζούνιορ!

Άλλαξαν όμως οι εποχές και να που οι δυο τους, εδώ και τέσσερις σεζόν, όχι μονάχα συναγελάζονται, αλλά και σύσφιξαν κιόλας τις σχέσεις τους τον περασμένο Ιούνιο, όταν βρέθηκαν ενώπιος ενωπίω (όχι όπου κι όπου, διάβολε, αλλά) στους τελικούς του πρωταθλήματος…

Νωρίτερα στη σεζόν είχαν αναμετρηθεί στον προημιτελικό του Κυπέλλου και δίκην déjà vu τούτο θα τους ξανασυμβεί στις 10 του επόμενου μήνα, πάλι στην οκτάδα της διοργάνωσης και πάλι στην Πάτρα.

Συν τοις άλλοις στην εφετινή σεζόν προηγήθηκε ο μεταξύ τους τελικός στο «Orange Trophy» στο «Δημήτριος Τόφαλος» και σήμερα στο ΟΑΚΑ, όπου επιστρέφουν μετά το βράδυ της 14ης του περασμένου Ιουνίου αναθερμαίνουν αυτή τη σχέση τους…

Σαν την τελευταία ατάκα στην «Casablanca» ένα πράγμα, καθότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Βαγγέλης Λιόλιος μπορούν να περπατάνε α λα μπρατσέτα και να συνομολογούν, όπως ο Ρικ και ο Λούις στον επίλογο της ταινίας, ότι «this is the beginning of a beautiful friendship»…

Απλώς ενώ η κινηματογραφική ατάκα ελέχθη μέσα στην ομίχλη του αεροδρομίου, ελόγου τους θα την πουν σε πιο καθαρή ατμόσφαιρα και μάλιστα χωρίς καν την καπνίλα που αφήνουν τα (απαγορευμένα πλέον) τσιγάρα!

Έχουν πολλά να μοιραστούν οι δυο ομάδες, πέρα από το συναπάντημα τους στους περυσινούς τελικούς και την προσδοκία αμφοτέρων-και δη των Πατρινών- να ξανανταμώσουν με τους Πράσινους κατά Μάιο μεριά… ‘

Απόψε πάντως θα μοιραστούν την… tristesse, όπως λένε οι Γάλλοι τη θλίψη, μόνο που δεν έχουν την πολυτέλεια να κάτσουν πάνω της και να την κλωσάνε, αλλά οφείλουν να την ξεπεράσουν στο πι και φι και αυτό το ξέρουν καλά ο Αργύρης Πεδουλάκης και ο «Βig Mac»…

Ο Μάκης ο Γιατράς, ντε!

Το εννοώ αυτό διότι και οι δυο ομάδες προέρχονται από ήττες «made in France» στην Ευρώπη, που η μια ήταν χειρότερη από την άλλη: την Τετάρτη ο Προμηθέας δεν ολοκλήρωσε την αντεπίθεση του και είδε τη Μονακό, στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του στο Eurocup, να φεύγει από την Πάτρα με τη νίκη, ενώ μετά από 24 ώρες ο Παναθηναϊκός πάτησε την… μπανανόφλουδα στη Λυών και απέτυχε για όγδοη σεζόν στη σειρά να εκκινήσει με 2-0 στη Euroleague.

Και ενώ ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη θαλπωρή του ΟΑΚΑ, για να αντιμετωπίσει σήμερα τον Προμηθέα και την Πέμπτη την Αρμάνι Μιλάνο, οι φιναλίστ του περυσινού πρωταθλήματος μοιάζουν με περιπλανώμενους Ιουδαίους!

Στην κυριολεξία κιόλας διότι σε αυτά τα αλλεπάλληλα σούρτα φέρτα τους μακριά από την Πάτρα πέρασαν και από το Ισραήλ (Μακάμπι Ρισόν), ενώ νωρίτερα έκαναν στάσεις στη Μόσχα («Gomelsky Cup») και στη Λάρισα και ακολουθούν άλλα δυο εκτός έδρας ματς, απόψε στο ΟΑΚΑ και την Τετάρτη στο Ουλμ της Γερμανίας.

Πλάκα πλάκα ο Οκτώβριος είναι μανίκι για τον Προμηθέα, που μετά την Ουλμ έχει να αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια και στο καπάκι θα ταξιδέψει στη Λήμνο και στην Ανδόρα!

Πάλι καλά που μέσα σε όλη αυτή τη φούρια, θα μείνει ένα Σάββατο στο σπίτι του για να παίξει ένα (στα χαρτιά τουλάχιστον) πιο… ήσυχο ματς με τον Κολοσσό Ρόδου.

ΑΡΙΣΤΑ 10

Παναθηναϊκός-Προμηθέας 10-0

Σεζόν 2016-17:81-71 και 72-69

Σεζόν 2017-18:96-64 και 108-91

Σεζόν 2018-19: 86-69 (Μπράουν 23-Παππάς 18, ντεμπούτο Πιτίνο) και 87-76 (Καλάθης 19-8, Παπαπέτρου 16- Μπράουν 19, Ελις 16-17)

Τελικοί: 103-77, 92-80 (Μπράουν 21, Ελις 13-11- Καλάθης 17-14), 111-77 (14/06/2019, Παπαγιάννης 16-9)

Προημιτελικός Κυπέλλου, Πάτρα, 05/11/2018: 68-76 (Παρκς 14/ Καλάθης 15)

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ

Πάτρα, 15/09/2019, Τελικός «Orange Trophy», Προμηθέας-Παναθηναϊκός 69-71 (35-25, Αγραβάνης 17-Τόμας 23)

Προημιτελικός Κυπέλλου, 10/11/2019: Προμηθέας-Παναθηναϊκός

ΟΙ «ΙΕΡΕΣ» ΦΑΝΕΛΕΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Νο 4/ Φραγκίσκος Αλβέρτης (11/10/2009), Νο 13/Δημήτρης Διαμαντίδης (17/09/2016)

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ

Ράιον Μπράουν, Γιώργος Μπόγρης

Ιωάννης Παπαπέτρου, Πάτρα, 30/03/1994

Αργύρης Παπαπέτρου, Απόλλων Πατρών (1993-95)

EΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ

Τίκο Μπράουν, ο θρύλος του CBA

Πρωταθλητής 1980 (Ανκορέιτζ), 1983 (Ντιτρόιτ)

1ος σκόρερ 1984, 1987

1ος σκόρερ όλων των εποχών, 8.538 πόντοι

No 29 ντραφτ ΝΒΑ, 1979, Γιούτα

Τζόρτζια Τεκ, 16.1π., 4.8ρ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ 19 ΔΙΕΘΝΩΝ

Παναθηναϊκός (9): Ράις, Παπαγιάννης, Παπαπέτρου, Παππάς, Βουγιούκας, Καλάθης, Μήτογλου, Παπαδάκης, Περσίδης

Προμηθέας (10): Λίποβι, Αγραβάνης, Κασελάκης, Κατσίβελης, Μπόγρης, Κολιός, Καφέζας, Κουρουπάκης, Μαντζούκας, Μπαζίνας

ΕΘΝΙΚΟ REUNION

Παππάς, Μπόγρης, Κατσίβελης, Κασελάκης

6 χρυσά και 8 ασημένια

Δεν κατέκτησαν και οι τέσσερις μαζί μετάλλιο

Παππάς, Μπόγρης και Κασελάκης, χρυσό Eurobasket Νέων, 2009, Ρόδος

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Έξι τρόπαια Ευρωλίγκας: Κατσίβελης 2 (2012, 2013), Καλάθης 1 (2011), Μπόγρης 1 (2011),Βουγιούκας 1 (2011), Ράις 1 (2014)

Δυο τρόπαια Εurocup: Καλάθης 1 (2013), Ράις 1 (2015)

ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΛΜΑΡΕ

37 Πρωταθλήματα Ελλάδος

19 Κύπελλα Ελλάδος

6 τρόπαια Eυρωλίγκας (1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011) και ένας τελικός (2001)

Eνα Διηπειρωτικό Κύπελλο (1996)

57/57 συμμετοχές στην Α’ Εθνική

ΤΟ ΠΑΛΜΑΡΕ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ

Τέταρτη συμμετοχή στην Basket League

Φιναλίστ 2018-19

4η θέση 2017-18, 9η θέση 2016-17

Πρωταθλητής Γ' Εθνικής 2014

Πρωταθλητής Β' Εθνικής 2015

Τρίτη θέση στην Α2, 2015-16

Eurocup, Gomelsky Cup

10 διεθνείς

ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΒΡΑ

Προμηθέας, η πρώτη ομάδα της περιφέρειας σε τελικούς

Στην τετράδα Κολοσσός (4η θέση) και Ρέθυμνο

Ηρακλής 1964, Πανιώνιος 1987, Μαρούσι 2004, Προμηθέας 2019

8ος φιναλίστ με μειονέκτημα έδρας, 4ος από το 0-1, 3ος από την 4η θέση

Πλέι οφς: 18 αγώνες, σκορ 7-1

ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΕΔΟΥΛΑΚΗΣ (55)

Τρίτη θητεία

Ρεκόρ: 458 αγώνες, 252 νίκες-206 ήττες (No 4)

Περιστέρι 155-147, Παναθηναϊκός 58-11, Μακεδονικός 15-14, Πανελλήνιος 14-14, Ρέθυμνο 8-14, ΠΑΟΚ 2-4, ΑΕΚ 0-2 (Ιανουάριος 2010)

Ούνικς Καζάν

Πρωτάθλημα 2013, Κύπελλα 2013 και 2014, τελικός ULEB Cup 2005

ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ «ΞΑΝΘΟΥ»

459ος αγώνας στην Α’ Εθνική, Νο 4

Μαρκόπουλος 704, Αλεξανδρής 537, Ιωαννίδης 489, Ομπράντοβιτς 447, Ιβκοβιτς 439

252 νίκες, Νο 6

Ιωαννίδης 418, Ομπράντοβιτς 382, Μαρκόπουλος 340, Ιβκοβιτς 335, Μουρούζης 267

ΜΑΚΗΣ ΓΙΑΤΡΑΣ (48)

6η σεζόν, τεχνικός διευθυντής 2016-17

Ρεκόρ: 72 αγώνες, 42 νίκες-30 ήττες

Γ’ Εθνική 23-3, Β’ Εθνική 28-2, Α2 21-9

4η θέση Α1 2018, Πρωτάθλημα Β’ Εθνικής 2015, Πρωτάθλημα Γ’ Εθνικής 2014, 3η θέση Α2 2016

Έσπερος Πατρών, Κεραυνός Αιγίου, Δόξα Λευκάδας, Κεφαλονιά, Δάφνη Πατρών, Παναχαϊκός Σουλίου

ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΝΕΚΔΟΤO

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ: στόπερ, Δόξα Δράμας, ΠΑΟΚ

ΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ: διεθνής φόργουορντ, Παναθηναϊκός

LIKE FATHER, LIKE SON

Αργύρης και Ιωάννης Παπαπέτρου

Κώστας και Στάμος Πολίτης

Μιχάλης και Αλέξης Κυρίτσης

Δημήτρης και Γιάννης Δημακόπουλος

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΟΓΙΑ

Ράιον και Τίκο Μπράουν

Ιωάννης, Γιώργος και Αργύρης Παπαπέτρου

Νικ και Πατ Καλάθης

Ιαν και Αλεξ Βουγιούκας

Ντίνος και Δημήτρης Μήτογλου

Γιώργος και Κανέλλος Παπαγιάννης

Αλβέρτος, Αρης και Κώστας Παπαδάκης

TA ΣΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ

Δημήτρης και Άγγελος Κατσίβελης

Γιάννης, Περικλής, Νάσος Μπαζίνας

Οκτάβιους Ελις, Τζερέλ Χορν και Μόντα Ελις

Κρις, Νικ και Τζον Μπαμπ

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΑΚΑ

Σερί 51-1 από τις 30 Μαΐου 2016 (Ολυμπιακός 81-82, δυο παρατάσεις/ Κύμη 0-20, Ολυμπιακός 20-0)

68-4 στα τελευταία 72 εντός έδρας ματς (Ολυμπιακός 3, Κύμη 1)

53-1 στην κανονική περίοδο (02/05/2015, Ολυμπιακός 66-77, 08/05/2019, Κύμη 0-20)

ΣΕΡΙ 172-1 ΣΕ 11 ΧΡΟΝΙΑ

172-1 σε εντός έδρας αγώνες πλην Ολυμπιακού, Κύμη 0-20 άνευ αγώνος (08/05/2019)

Κανονική περίοδος 135-1, πλέι οφς 37-0

Τελευταία ήττα: 01/03/2008, Μαρούσι, 89-93 (Μαυροειδής 20π.)

Κύμη 0-20, 08/05/2019

