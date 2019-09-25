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ΑρχικήΜπάσκετBasket LeagueΑΕΚ
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

ΑΕΚ: Η παρακάμερα από την παρουσίαση της νέας φανέλας (vid)

ΑΕΚ: Η παρακάμερα από την παρουσίαση της νέας φανέλας (vid)

ΑΕΚ: Η παρακάμερα από την παρουσίαση της νέας φανέλας (vid)

Η ΚΑΕ ΑΕΚ παρουσίασε τις φανέλες ενόψει της νέας σεζόν και μία μέρα αργότερα έδωσε στην δημοσιότητα όλα όσα δεν έδειξαν οι τηλεοπτικές κάμερες. 

Το «παρών» έδωσε σύσσωμη η ομάδα και στη συνέχεια έγιναν τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας της ΑΕΚ για την σεζόν 2019-2020.

Δείτε την παρακάμερα της παρουσίασης

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