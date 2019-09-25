ΑΕΚ: Η παρακάμερα από την παρουσίαση της νέας φανέλας (vid)

Το «παρών» έδωσε σύσσωμη η ομάδα και στη συνέχεια έγιναν τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας της ΑΕΚ για την σεζόν 2019-2020.
Δείτε την παρακάμερα της παρουσίασης
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ATALANTI -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
REAL MADRID -vs
OSASUNA -
MALLORCA -vs
ATLETICO MADRID -
INTER -vs
LAZIO -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
REIMS -
VALENCIA CF -vs
GETAFE CF -
CD LEGANES -vs
ATHLETIC BILBAO -
MALLORCA -vs
ATLETICO MADRID -
VALENCIA CF -vs
GETAFE CF -
REAL MADRID -vs
OSASUNA -
AS ROMA -vs
ATALANTA -
INTER -vs
LAZIO -
PARMA -vs
US SASSUOLO -
ACF FIORENTINA -vs
SAMPDORIA -
SPAL -vs
LECCE -
GENOA CFC -vs
FC BOLOGNA -
SSC NAPOLI -vs
CAGLIARI -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ATALANTI -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙAΔΑΣ -vs
ΠΑΓΚΡAΤΙ -
ΠΑΠAΓΟΥ -vs
AIAS EVOSMOU -
G.S. FARSALON -vs
CHARILAOS TRIKOUPIS -
G.S. MANDRAIKOS -vs
ΨΥΧΙΚΟ -
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ -vs
ΑΜΥΝΤΑΣ -
ΚΑΒAΛΑ -vs
DAFNI DAFNIOU -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΝΑΤΟΛΙΑ -
ELEFTHEROUPOLI -vs
DIAGORAS DRIOPIDEON -
BREST -vs
OLYMPIQUE LYON -
FC NANTES -vs
STADE RENNES -
AMIENS SC -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
MONTPELLIER HSC -vs
NIMES OLYMPIQUE -
TOULOUSE FC -vs
ANGERS SCO -
OSC LILLE -vs
RC STRASBOURG -
AS SAINT-ETIENNE -vs
FC METZ -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
REIMS -
BAXI MANRESA -vs
UNICAJA -
IBEROSTAR TENERIFE -vs
BILBAO BASKET -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
REGGIANA -
TRENTO -vs
ORIORA PISTOIA -
VIRTUS BOLOGNA -vs
VIRTUS ROMA -
KINGSTONIAN -vs
MARCH TOWN UNITED -
Η ΚΑΕ ΑΕΚ παρουσίασε τις φανέλες ενόψει της νέας σεζόν και μία μέρα αργότερα έδωσε στην δημοσιότητα όλα όσα δεν έδειξαν οι τηλεοπτικές κάμερες.
Το «παρών» έδωσε σύσσωμη η ομάδα και στη συνέχεια έγιναν τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας της ΑΕΚ για την σεζόν 2019-2020.
Δείτε την παρακάμερα της παρουσίασης