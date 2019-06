«Η Euroleague ήταν μια απολαυστική διοργάνωση. Εκπληκτικοί προπονητές και παίκτες. Αλήθεια θα μου λείψετε όλοι. Σας ευχαριστώ όλους για τη θερμή υποδοχή», τόνισε χαρακτηριστικά μέσω Twitter ο Ρικ Πιτίνο, ο οποίος δεν συμφώνησε να παραμείνει στον πράσινο πάγκο.

Euroleague was so much fun. Great coaches and players. Really going to miss everyone! Thanks to all for your warm welcome.

— Rick Pitino (@RealPitino) June 23, 2019