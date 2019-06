Ο Ρικ, ο Δρυίδης και η Χαρχάλω!

Το εννοώ αυτό και προφανώς δεν σηκώνει καμιά αντίρρηση πως αρχής γενομένης από σήμερα και όσο τραβήξει το γαϊτανάκι του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα θα παρακολουθούμε ασκαρδαμυκτί την πιο απροσδόκητη και ανάρμοστη (με βάση τα παγιωμένα ήθη και τα έθιμα μας) σειρά τελικών στα χρονικά του ελληνικού μπάσκετ.

Την έκανε τέτοια η πρόκριση της εκ Πατρών ορμώμενης Σταχτοπούτας, που όπως είχαν πει το 2016 ο ΛεΜπρόν Τζέιμς (για το Ακρον) και τον περασμένο Φεβρουάριο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τα Σεπόλια, was not supposed to be here!

Δεν αναμενόταν και δεν επέπρωτο να είναι εδώ, αλλά μας κατσικώθηκε αίφνης!

Είναι, κατά πως φαίνεται, η εποχή της αντίστασης των γαλατικών χωριών απανταχού της μπασκετικής γης, καθότι ούτε συνεννοημένοι να ήταν όλοι μαζί, σχεδόν ταυτόχρονα, σήκωσαν μπαϊράκι οι Ράπτορς στο ΝΒΑ, η Σάσαρι στην Ιταλία, η Σαραγόσα στην Ισπανία και ο Προμηθέας στα καθ’ ημάς, οπότε σύμπτωση που επαναλαμβάνεται παύει να είναι τέτοια…

Γελώ τώρα που το γράφω, αλλά φαντάζομαι πως λόγω ειδικότητος ο Λιόλιος και ο Γιατράς έχουν βρει τα απαραίτητα ελιξίρια: ο μεν μεγαλομέτοχος του Προμηθέα, ως παιδίατρος και συνάμα επιχειρηματίας στον χώρο του καφέ, ξέρει από αντιβιοτικά και φίλτρα, ο δε προπονητής έχει ασκηθεί στην εστίαση (από την εποχή της πιτσαρίας Porto Fino), συνεπώς ο Ρενέ Γκοσινί βρήκε πρόσφορο έδαφος για την μπασκετική διασκευή των κόμικς του Αστερίξ!

Και μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση οι Δρυΐδες είναι δυο και κάνουν τον Πανοραμίξ να ζηλεύει!

Την κόβω εδώ την κουβέντα όμως διότι ενέχει τον κίνδυνο να παρεξηγηθώ και στο κάτω κάτω η επιτυχία του Προμηθέα δεν οφείλεται στα μαγικά φίλτρα, αλλά στη σωστή δουλειά, στον μόχθο, στην αφοσίωση, στη στοχοπροσήλωση, στο πρόγραμμα και στο όραμα!

Από προγράμματα και οράματα οι Πατρινοί έχουν να φαν’ κι οι κότες, απλώς αποδεικνύουν ότι μπορούν να τους δίνουν σάρκα και οστά, χώρια που τις τελευταίες μέρες μαρτύρησαν και τους μύχιους πόθους τους: πριν από τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ ο Λιόλιος αναφέρθηκε στο τριετές πλάνο και μετά το 2-2 ήταν η σειρά του Γιατρά να το βάλει κι ελόγου του στο τραπέζι.

Η σειρά των τελικών ασφαλώς έχει ένα ατράνταχτο φαβορί που (έστω κι αν εκκίνησε από την τρίτη θέση της κανονικής περιόδου) και ένα τρανταχτό αουτσάιντερ το οποίο τινάζει την μπασκετική μπάνκα στον αέρα!

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Προμηθέα δεσπόζει το μότο «This is Patra» και αναρωτιέμαι εάν κατά πόσον ο Γιατράς θα καμωθεί τον Λεωνίδα απέναντι στον Πιτίνο, ο οποίος ως είθισται απέναντι σε κάθε αντίπαλο του, έχει προλάβει -στις προηγούμενες δυο αναμετρήσεις τους- να του επιδαψιλεύσει τα εύσημα και τα κομπλιμέντα και όλα τα πρεπά

Τη δεύτερη φορά μάλιστα, στις 13 Απριλίου, τον παρομοίασε με τον φίλο του, εξίσου τροφαντό, εκφραστικό και καταφερτζή, προπονητή της κολεγιακής ομάδας του Γουέστ Βιρτζίνια, Μπόμπ Χάγκινς, τον επονομαζόμενο (κατ΄αντιστοιχίαν με τοη φιγούρα της τηλεοπτικής σειράς «Starsky & Hutch») «Huggy Bear»…

Εγώ πάντως εάν ήμουν στη θέση του Ρικ θα έλεγα πως ο Μάκης είναι η ελληνική βερσιόν του Σταν Βαν Γκάντι, ο οποίος επίσης κατάφερε να κοουτσάρει σε τελικούς του ΝΒΑ (το 2009 κόντρα στους Λέικερς) και έβγαλε τα απωθημένα του από τον Δεκέμβριο του 2005, όταν τον σχόλασε ο Πατ Ράιλι και ανέλαβε ο ίδιος την τεχνική ηγεσία για να οδηγήσει το Μαϊάμι στο θρόνο…

Μιας και το ΄φερε η κουβέντα στους προπονητάδες, το αντάμωμα του Πιτίνο με τον Γιατρά είναι όντως εξωτικό και απροσδόκητο, μόνο και μόνο ν’ αναλογισθεί κανείς πού βρίσκονταν οι δυο τους πριν από έξι χρόνια…

Τότε ο μεν Ρικ λουζόταν με τις σαμπάνιες και τα κομφετί του (εν συνεχεία αφαιρεθέντος) κολεγιακού πρωταθλήματος που είχε κατακτήσει με το Λούιβιλ, ενώ την ίδια στιγμή ο Μάκης βολόδερνε στη Β’ Εθνική με τον Έσπερο Παναγιάς Αλεξιώτισσας!

Της πήρε, κατά πώς φαίνεται, την ευλογία και μετά από έξι χρόνια σουλατσάρει στα σαλόνια και επιφυλάσσεται δια τα περαιτέρω, όποια κι αν είναι αυτά…

Γιατί να το κρύψωμεν άλλωστε, όπως έλεγε και ο συχωρεμένος ο Μητσοτάκης: ο μεγαλεπήβολος στόχος του Προμηθέα που βεβαίως εκμεταλλεύθηκε και την καραμπόλα με την αποχώρηση του Ολυμπιακού δεν είναι να παίξει στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά να κατακτήσει κάποια στιγμή τον τίτλο και να πάρει προαγωγή για την Ευρωλίγκα.

Παρεμπιπτόντως δεν ξέρω εάν ο Βαγγέλης Λιόλιος έδωσε στα μέλη της ομάδας έξτρα πριμ για την επική πρόκριση στους τελικούς….

Εάν πάντως συνέβη αυτό, είμαι περίεργος να μάθω εάν το έδωσε μεθυσμένος κι αυτός από το νέκταρ του θριάμβου, στο τρικούβερτο γλέντι που στήθηκε την Παρασκευή το βράδυ στην Πάτρα. Το γράφω επίτηδες αυτό διότι σε μια ανάλογη περίπτωση με τον Κεραυνό Αιγίου (μετά από μια μεγάλη νίκη στο Αιγίνιο) ο ομόλογος του Χάρης Μπόγδανος έβγαζε χαρτονομίσματα από μια τσάντα και τα μοίραζε χωρίς να βλέπει τι έδινε…

Μέσα σε εκείνο το hangover την πλήρωσε ο δόλιος ο Γιατράς. Ενώ δηλαδή ο (νυν αρχηγός του ΠΑΟΚ) Βαγγέλης Μαργαρίτης, ο Χριστόφορος Σταυρουλάκης, ο Νίκος Μανώλας, ο Δημήτρης Πρόκος και οι υπόλοιποι παίκτες έπαιρναν πενηντάρικα και κατοστάρικα, του Μάκη του έτυχε μια δεσμίδα από τάλιρα!

Δεν ξέρω επίσης εάν στο γλέντι της Παρασκευής ο Μάκης χόρεψε το αγαπημένο του ζεϊμπέκικο, το «βρέχει φωτιά στη στράτα μου» στο οποίο είχε δώσει ρεσιτάλ στο γλέντι της ανόδου του Προμηθέα από την Α2 στην Α1 το καλοκαίρι του 2016 και μάλιστα σε εκείνο το γλέντι το τραγουδούσε ο Στέλιος Διονυσίου και οι εικόνες έγιναν viral!

Η πρεμιέρα των τελικών συμπίπτει με την πρώτη επέτειο από την εκδημία του Παύλου Γιαννακόπουλου και παράλληλα σηματοδοτεί την απότιση φόρου τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους σέντερ όλων των εποχών, που τυγχάνει κιόλας να είναι συμπατριώτης μου από το Ρέθυμνο και ολημερίς κι ολονυχτίς περιδιαβαίνει την αγαπημένη του παλιά πόλη εποχούμενος σε ένα ποδήλατο!

Τον Δημήτρη Κοκολάκη εννοώ, που γεννήθηκε στα Φρατζεσκιανά Μετόχια και όλοι ρωτούσαν τη μάνα του την Αρτεμισία, «ίντα μωρέ το ταΐζεις το κοπέλι και ψηλώνει;» Τον εγγονό ενός από τους πρώτους φουρνάρηδες του Ρεθύμνου και ανιψιό του μεγάλου λυράρη Ανδρέα Ροδινού που έφυγε από τη ζωή από πλευρίτιδα το 1934 σε ηλικία μόλις 22 ετών και ενώ ήταν ήδη διάσημος!

Ο Τζιμάρας, λοιπόν. Ο Κοκός. Ο Τάκης όπως τον ξέρουν και τον φωνάζουν όλοι οι Ρεθυμνιώτες. Η…Χαρχάλω, όπως τον αποκαλεί ο Βασίλης Γκούμας εδώ και μισό αιώνα που γνωρίζονται και μάλιστα υπήρξαν συμπαίκτες στην Εθνική ομάδα και υπηρέτησαν μαζί στην Ελληνική Αστυνομία.

Ο σαραντάπηχος σέντερ υπήρξε ο Μίδας του ελληνικού μπάσκετ έχοντας κατακτήσει 12 πρωταθλήματα (εννέα με τον Παναθηναϊκό και άλλα τρία με τον Αρη) χώρια τα πέντε Κύπελλα.

Είναι εκείνος ο οποίος έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο κύκνειο άσμα του με την Εθνική ομάδα την πρόκριση της στο Mundobasket του ’86, στο αλήστου μνήμης θρίλερ των τριών παρατάσεων με τη Γαλλία στο Εκεντρεβίλ…

Είναι επίσης εκείνος ο οποίος ξήλωσε τη θέση του οδηγού ενός Autobianchi που είχε κάποτε για να χωρέσουν στην καμπίνα τα 215 εκατοστά του και το οδηγούσε από το πισινό κάθισμα!

Είναι ακόμη αυτός ο οποίος στον γάμο του Γιώργου Σκροπολίθα άκουσε τον ανυποψίαστο παπά να του ζητεί με αυστηρό ύφος να σεβαστεί το μυστήριο και την εκκλησία και να κατέβει κάτω από την καρέκλα στην οποία νόμιζε ότι είχε ανέβει!

Είναι ακόμα αυτός που με προτροπή του φίλου και πρώτου μέντορα του Αντρέα Χαϊκάλη πήγε σε σχολή μπαλέτου για να φτιάξει τις κινήσεις του και να μπορέσει να στήσει το κορμί του στο γήπεδο…

Είναι επίσης εκείνος ο οποίος το 1994 έπαιξε σε ένα επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς «Της Ελλάδας τα παιδιά» στον ΑΝΤ1.

και μάλιστα ξέφυγε από το σενάριο και κάποια στιγμή γύρισε και είπε στον (υποδυόμενο τον σμήναρχο Κάκαλο) Γιάννη Μπέζο «κατέβα κάτω μωρή ψωνάρα», ενώ στη συνέχεια πήρε ένα κάμελ και τον έβαψε για να τον κάνει μαύρο μπασκετμπολίστα ώστε να κάνει τάχα τη διαφορά υπέρ των «Γυπαετών» της Αεροπορίας!

Είναι τέλος εκείνος που όταν τον πρωτοείδε ο τότε έφορος του Παναθηναϊκού Μανώλης Παππάς γύρισε και είπε ότι «εάν αυτός παίξει ποτέ μπάσκετ, εγώ θα πάω στο φεγγάρι»!

Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

10/06/1971: Μέλος του Παναθηναϊκού

10/06/1987: Πρόεδρος του Παναθηναϊκού

10/06/2018: Έφυγε από τη ζωή

10/06/2018: 3ος τελικός Α1, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 73-58

10/06/2019: 1ος τελικός Α1, Παναθηναϊκός-Προμηθέας

«ΚΑΤΕΒΑ ΝΑ ΦΑΜΕ»

Δημήτρης Κοκολάκης

Ρέθυμνο, 26 Νοεμβρίου 1949, ύψος 2μ.15

Παναθηναϊκός: 1969-1983, 9 Πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα

Άρης: 3 Πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα

Ηλυσιακός

178 συμμετοχές στην Εθνική, αρχηγός, 1282 πόντοι (7.2)

Προηγούμενοι τιμηθέντες από τον Παναθηναϊκό στην εφετινή σεζόν: Κορωναίος, Κυρίτσης, Ανδρίτσος, Τσαρτσαρής, Καλαϊτζής, Χατζηβρέττας, Πεδουλάκης

ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΟΦΙΛ

Κανονική περίοδος: Νο 3, 24-2 (μηδενισμός, -6β.)

Ολυμπιακός 1-0, Περιστέρι 3-0

Καλάθης 14.7, Τόμας 13.3, Λοτζέσκι 12.3, Παπαπέτρου 10.7

ΠΑΤΡΙΝΟ ΠΡΟΦΙΛ

Κανονική περίοδος: Νο 4, 16-10

ΠΑΟΚ 2-0, ΑΕΚ 3-2

Ελις 8.9, Χολ 8.6, Κασελάκης 8.3, Μπράουν 8.3, Σαλούστρος 7.7

ΒUSINESS AS USUAL

24η συμμετοχή Παναθηναϊκού σε τελικούς (18 με Ολυμπιακό), 17η συνεχής (Ζαλγκίρις 26, Μακάμπι 21)

17 τίτλοι, 6 φορές φιναλίστ

98 τελικοί, ρεκόρ 60-38

14η σειρά με πλεονέκτημα έδρας, 12/13 (Ολυμπιακός 1993)

Παναθηναϊκός 24, Ολυμπιακός 22, ΠΑΟΚ 7, ΑΕΚ 4, Άρης 4, Πανιώνιος 1, Μαρούσι 1, Προμηθέας 1

Η ΦΩΤΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ

Πρώτη ομάδα της περιφέρειας σε τελικούς

Στην τετράδα Κολοσσός και Ρέθυμνο το 2012

Οι υπερβάσεις: Ηρακλής 1964, Πανιώνιος 1987, Μαρούσι 2004, Προμηθέας 2019

8ος φιναλίστ με μειονέκτημα έδρας, 4ος από το 0-1, 3ος από την 4η θέση

Πλέι οφς: 15 αγώνες, σκορ 7-8

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ 76.9%

20 τίτλοι ομάδων με πλεονέκτημα, 6 με μειονέκτημα

Τέσσερα 3-0, πέντε 3-1, έντεκα 3-2

Ένα 0-3, τρία 1-3, δύο 2-3

Ολυμπιακός 1993, Παναθηναϊκός 1999, 2009, 2011, 2013, 2017

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

20/26 τίτλοι ομάδων που προηγήθηκαν με 1-0

Παναθηναϊκός 1993, 2016

Ολυμπιακός 1999, 2002, 2017, 2018

Eξι breaks:Ολυμπιακός 2002, 2018, Παναθηναϊκός 2009, 2011, 2013, 2016

ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ 7-0

Σεζόν 2016-17:81-71 και 72-69

Σεζόν 2017-18:96-64 και 108-91

Πάτρα, 30/12/18: 69-86 (Μπράουν 23, Μέιερ 12/ Παππάς 18, Τόμας 14), ντεμπούτο Πιτίνο

ΟΑΚΑ, 13/04/2019: 87-76 (Καλάθης 19-8, Παπαπέτρου 16/ Μπράουν 19, Ελις 16-17)

Προημιτελικός Κυπέλλου, Πάτρα, 05/11/2018: 68-76 (Παρκς 14/ Καλάθης 15)

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ

Ιωάννης Παπαπέτρου, Πάτρα, 30/03/1994

Αργύρης Παπαπέτρου, Απόλλων Πατρών (1993-95)

Αντετοκούνμπο, Γκίκας και Σαλούστρος, Φιλαθλητικός Ζωγράφου, 2011-13

Κιλπάτρικ και Ελις, Σινσινάτι 2011-12

ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΛΜΑΡΕ

36 Πρωταθλήματα Ελλάδος

19 Κύπελλα Ελλάδος

6 τρόπαια Eυρωλίγκας (1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011) και ένας τελικός (2001)

Eνα Διηπειρωτικό Κύπελλο (1996)

56/56 συμμετοχές στην Α’ Εθνική

ΤΟ ΠΑΛΜΑΡΕ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ

Τρίτη συμμετοχή στην Basket League

4η θέση 2017-18 και 2018-19

9η θέση 2016-17

Πρωταθλητής Γ' Εθνικής το 2014

Πρωταθλητής Β' Εθνικής το 2015

Τρίτη θέση στην Α2, σεζόν 2015-16

ΡΙΚ ΠΙΤΙΝΟ (67)

Πρώτη σεζόν, αντί Τσάβι Πασκουάλ (Γιώργος Βόβορας)

Ελλάδα 18-1 (Κύμη 0-1, Ολυμπιακός 2-0)

NCAA 647-392, NBA 192-220

Τίτλοι: Κεντάκι/1996, Λούβιλ/2013*, Κύπελλο Ελλάδος 2019

Διακρίσεις: 7 Final 4 με τρεις ομάδες, Hall Of Fame 2013

Mπόστον, Πρόβιντενς, Κεντάκι, Λούιβιλ (NCAA), Νικς, Σέλτικς (ΝΒΑ), Πουέρτο Ρίκο

ΜΑΚΗΣ ΓΙΑΤΡΑΣ (48)

5η σεζόν, τεχνικός διευθυντής 2016-17

Ρεκόρ: 67 αγώνες, 40 νίκες-27 ήττες

Γ’ Εθνική 23-3, Β’ Εθνική 28-2, Α2 21-9

4η θέση Α1 2018, Πρωτάθλημα Β’ Εθνικής 2015, Πρωτάθλημα Γ’ Εθνικής 2014, 3η θέση Α2 2016

Έσπερος Πατρών, Κεραυνός Αιγίου, Δόξα Λευκάδας, Κεφαλονιά, Δάφνη Πατρών, Παναχαϊκή Σουλίου

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΑΚΑ

Σερί 48-1 από τις 30 Μαΐου 2016 (Ολυμπιακός 81-82, δυο παρατάσεις/ Κύμη 0-20, Ολυμπιακός 20-0)

65-4 στα τελευταία 69 εντός έδρας ματς (Ολυμπιακός 3, Κύμη 1)

51-1 στην κανονική περίοδο (02/05/2015, Ολυμπιακός 66-77, 08/05/2019, Κύμη 0-20)

ΣΕΡΙ 169-1 ΣΕ 11 ΧΡΟΝΙΑ

169-1 σε εντός έδρας αγώνες πλην Ολυμπιακού, Κύμη 0-20 άνευ αγώνος (08/05/2019)

Κανονική περίοδος 134-1, πλέι οφς 35-0

Τελευταία ήττα: 01/03/2008, Μαρούσι, 89-93 (Μαυροειδής 20π.)

Κύμη 0-20, 08/05/2019

ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑ ΣΤΟ ΣΕΡΙ

Σερί 70-0 στην κανονική περίοδο (74-2)

Τελευταία ήττα: 31/03/2019, Περιστέρι-Παναθηναϊκός 80-72

Προηγούμενη ήττα: ΣΕΦ, 17/10/1016, Ολυμπιακός –Παναθηναϊκός 88-63

EΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ