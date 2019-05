Οι προτάσεις του Ολυμπιακού για νέο πρωτάθλημα

Β’ Φάση: Μετά τους 14 αυτούς αγώνες, οι 4 πρώτοι του κάθε ομίλου θα δημιουργούν την φάση του TOP 8 (8 ομάδες, 4 πρώτοι από κάθε όμιλο) ενώ οι υπόλοιπες 8 ομάδες θα δημιουργούν τη φάση του LOW 8. Στον όμιλο του TOP 8 θα παίζουν όλοι με όλους σε ένα νέο πρωτάθλημα των 14 αγωνιστικών (7 εντός και 7 εκτός έδρας) και στην συνέχεια οι 4 πρώτοι θα πηγαίνουν στα τελικά Play Offs όπου εκεί θα παίζουν τα ζευγάρια 1-4 και 2-3 σε αγώνες best of 5, όπου θα βγαίνει το ζευγάρι του τελικού και ο τελικός πρωταθλητής καθώς και ο 3ος και 4ος (πάλι σε σειρά best of 5).