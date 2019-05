Θίοντορ: «Παντρεύομαι! Θέλω μία απάντηση για τα playoffs» (pic)

Οι Τζόρνταν Θίοντορ και Τουγκμπά Τασκί έχουν ορίσει την ημερομηνία του γάμου τους στις 17 Ιουλίου. Φυσικά, δεν περίμεναν τι θα επικρατούσε στο ελληνικό μπάσκετ με τις ημερομηνίες των playoffs.

Ο παίκτης της ΑΕΚ... αγανακτισμένος ελπίζει να οριστούν τα παιχνίδια σύντομα: «Χρειαζόμαστε μία απάντηση για το πότε θα γίνουν τα playoffs σήμερα! Ο γάμος μου είναι στις 17 Ιουλίου! Με καθυστερείτε».

We need an answer about the playoffs today! My wedding is July 17! Y’all holding me up!

— Jordan Theodore (@J__Theo25) 15 Μαΐου 2019