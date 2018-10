Όχι μόνο έχει Έλληνες, αλλά (θα) κάνουν και τη διαφορά!

Η αλήθεια είναι ότι έγινε πολύ λόγος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όσον αφορά την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στον Παναθηναϊκό. Φυσικά ουδέποτε τέθηκε θέμα σύγκρισης με το recruiting που έγινε πριν από μερικά χρόνια. Τότε που οι «πράσινοι» προσπάθησαν και πάλι να «γεμίσουν» με Έλληνες παίκτες, οι οποίοι ωστόσο ήταν πολύ νεαροί σε ηλικία (σ.σ. Χαραλαμπόπουλος, Λούντζης, Κόνιαρης) και σε καμία περίπτωση έτοιμοι να μπουν και να παίξουν.

Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο έχει έτοιμους Έλληνες, αλλά έναν κορμό ο οποίος «στελεχώνει» σε μεγάλο βαθμό και αυτόν την Εθνικής ομάδας. Πώς λοιπόν να μην υπάρχουν συγκρατημένα χαμόγελα αισιοδοξίας όσον αφορά το (άμεσο) μέλλον; Εννοείται και εξυπακούεται ότι δεν χρειάστηκε το παιχνίδι με το Λαύριο για να μπορέσει να το διαπιστώσει κάποιος. Απλούστατα ήταν μία ακόμα απόδειξη της «νέας εποχής» στην οποία μπαίνει η ομάδα.

Έχουμε ξαναπεί ότι η συνταγή με τους Αμερικανούς μόνο αποτυχημένη δεν ήταν από τη στιγμή που έφτασε στην κατάκτηση τριών τίτλων σε δύο χρόνια. Όμως μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε τα ευρωπαϊκά τρόπαια και τις παρουσίες στα Final 4 έχοντας ελληνικό κορμό και πιο συγκεκριμένα με παίκτες που πρωταγωνιστούσαν (Διαμαντίδης, Τσαρτσαρής, Φώτσης κ.ο.κ.) Κάτι ανάλογο ξεκίνησε να γίνεται από την φετινή σεζόν, αφού συνδυάζεται -πλέον- το ταλέντο και η εμπειρία στις τάξεις των Ελλήνων παικτών. Μπροστάρης ο Καλάθης και ακολουθούν Παπαπέτρου, Παππάς, Μήτογλου, Αντετοκούνμπο, Παπαγιάννης, Βουγιούκας, Καλαϊτζάκης...

Η διάθεση στην άμυνα και η... πρόβα τζενεράλε

Μπορεί στην EuroLeague να χρειάζεται λίγος χρόνος ακόμα ώστε να μπορούν να βρεθούν όλοι στο ΤΟΡ επίπεδο, αλλά μέσα από τα παιχνίδια της Basket League παίρνουν ρυθμό και ανεβάζουν στροφές και για τα παιχνίδια της EuroLeague. Κόντρα στο Λαύριο σημείωσαν το 71,3% των πόντων (δηλαδή τους 77 από τους 108 της ομάδας), ενώ πήραν και το 74% των ριμπάουντ (τα 29 από τα 39). Τώρα θα μου πείτε «είναι ενδεικτικό αυτό σε ένα ματς που έληξε με 45 πόντους διαφορά;» Σίγουρα τα πάντα απλοποιούνται όταν ανοίξει η «ψαλίδα» της διαφοράς αλλά αυτό που έμεινε ώστε να αποτυπωθούν τα συγκεκριμένα νούμερα στη στατιστική, ήταν η διάθεση.

Ακόμα και όταν η διαφορά ήταν στους 30 ή στους 40 πόντους, εξακολουθούσε να υπήρχε η ίδια αμυντική προσήλωση. Η ίδια πίεση, το ίδιο πάθος, η ίδια ενέργεια, το ίδιο πείσμα. Εδώ βούταγαν για χαμένες μπάλες τρία λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ξαναλέω. Μπορεί το σκορ να έκανε πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά οι παίκτες του Πασκουάλ συνέχισαν να παίζουν με την ίδια ένταση. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ήταν και μια «πρόβα τζενεράλε» ενόψει του αγώνα με την Ζάλγκιρις. Πίεση με παγίδες και... στραγγαλισμός του αντιπάλου. Εννοείται και εξυπακούεται ότι η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ Λαυριου και Ζάλγκιρις είναι... η μέρα με τη νύχτα, αλλά -τουλάχιστον- ως προς τη διάθεση, οι παίκτες του Παναθηναϊκού δοκιμάστηκαν και πήραν άριστα στον έλεγχο. Αν ξεκινήσουν με την ίδια φούρια και την ερχόμενη Παρασκευή, τότε θα μπορέσουν να κάνουν εύκολο το έργο τους και να μην πουν σε περιπέτειες από τον πολυμήχανο Σάρας.

Η τριάδα που σκορπάει τα χαμόγελα

Οι 2+1 παίκτες που άρχισαν να... παίρνουν τα πάνω τους και από τους οποίους ο Πασκουάλ περιμένει πολλά -καθένας από το δικό του πόστο- ολοένα και ανεβάζουν στροφές. Νίκος Παππάς, Ντίνος Μήτογλου και Λούκας Λεκαβίτσιους. Είναι εκείνοι που όσο περνούν μέρες, όσο βρίσκονται στο παρκέ δείχνουν ότι θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Από τον Νίκο Παππά οι απαιτήσεις είναι και πιο υψηλές. Εκτός του ότι βρίσκεται στον Παναθηναϊκό από το καλοκαίρι του 2013, είναι ο παίκτης που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες και να πάρει πάνω του δύσκολες καταστάσεις. Το έχει κάνει στο παρελθόν. Και όσο βρίσκει «χώρο» θα συνεχίσει να το κάνει.

Ο 28χρονος γκαρντ διανύει την καλύτερη μπασκετική του ηλικία και από τη στιγμή που μοιράζεται τη θέση με έναν παίκτη (κι όχι με δύο όπως πέρυσι και δη από το δεύτερο μισό της σεζόν και μετά) δεδομένα θα βρει τον «χώρο» που θα τον... απελευθερώσει. Ήδη το κάνει. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι δείχνει να «πατάει» καλά και να έχει αυτοπεποίθηση στο σουτ. Ο ίδιος δουλεύει. Γιατί ξέρει ότι θα έχει περισσότερες ευθύνες φέτος και ότι θα κληθεί να βγει μπροστά. Ο Λάνγκφορντ σίγουρα αποτελεί σκόρερ ολκής, αλλά σίγουρα θα έχει τις άσχημες βραδιές του... Όπως όλοι.

Όσον αφορά τον Ντίνο Μήτογλου, ίσως και να μιλάμε για την επιτομή της δουλειάς. Τα αγαθά «κόποις κτώνται» και για τον 21χρονο φόργουορντ ισχύει το ότι «οποίος δουλεύει, στο τέλος ανταμείβεται». Και αυτή η «ανταμοιβή» δεν θα αργήσει να έρθει. Και δεν εννοώ οικονομική όταν και εφόσον έρθει η ώρα που θα συζητήσει την ανανέωση του συμβολαίου του, αλλά αγωνιστική και αναγνώρισης. Και μιλάμε για ένα παιδί που δεν σταματάει να δουλεύει. Ένα παιδί που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη τους, κυνηγώντας ακόμα και το πτυχίο του από το πανεπιστήμιο του Wake Forest. Μόνο και μόνο αυτό το γεγονός, μπορεί κάποιος να καταλάβει τον χαρακτήρα του και πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα στη ζωή του. Θα πόνταρα ότι θα κάνει λαμπρή καριέρα. Εφάμιλλη ενός Τσαρτσαρή ή ενός Φώτση. Έχει τα φόντα και τα προσόντα. Έχει τη διάθεση. Από εκεί και πέρα τα πάντα είναι στο χέρι του...

Last but not least όχι ένας Έλληνας, αλλά ο Λούκας Λεκαβίτσιους. Θυμάστε ποιος παίκτης είχε συγκεντρώσει τα «πυρά» των φίλων του Παναθηναϊκού πριν από ενάμιση χρόνο; Φυσικά και θυμάστε. Ο Νικ Καλάθης, ο οποίος είχε γίνει «Στεφάνης», ο οποίος στη συνέχεια έγινε πάλι «Καλάθης», ο οποίος έφτασε στο σημείο να γίνει «Καλάθαρος», «καραφλή μαγεία» και όλα τα ωραία που γράφονται στα social media και στα σχόλια του gazzetta.gr. Ποιος «τα άκουσε» και «τα ακούει» ως «λάθος επιλογή» του Πασκουάλ τώρα; Ναι, ο Λούκας Λεκαβίτσιους. Εντάξει, δεν θα γίνει Καλάθης ποτέ, αλλά εάν και εφόσον φτάσει στο σημείο να προσφέρει αυτά που θέλει ο Τσάβι ώστε να καλύψει το «κενό» του Καλαθη όταν και εφόσον χρειάζεται, τότε θα είναι πετυχημένος! Προς το παρόν απλά κάνει τη δουλειά του και μοιράζει απαντήσεις... Εξαιρετικός για ένα ακόμα ματς. Βέβαια το μεγάλο τεστ θα είναι σε ένα μεγάλο ματς και δη εκτός έδρας στην EuroLeague. Τότε θα πούμε περισσότερα...

ΥΓ1: Πολύ, πολύ, πολύ πονηρό και επικίνδυνο το ματς με την Ζάλγκιρις.

ΥΓ2: Ο Πασκουάλ δεν θα χαρίζεται σε κανέναν. Αν πρέπει κάποιος να τα... ακούσει, θα τα ακούσει και μάλιστα για τα καλά.

ΥΓ3: Ο Καλάθης θα ανεβάσει στροφές. Το μόνο σίγουρο. Ψάχνει ένα ματς να «ξεμπουκώσει» επιθετικά. Πάντως σε 14 «σκάρτα» λεπτά μπαίνοντας και βγαίνοντας στο ματς, είχε 8 ασίστ!!!

ΥΓ4: Πραγματικά πολύ ευχάριστο να βλέπεις παίκτες όπως ο Καλαϊτζάκης να είναι έτοιμοι για αυτά τα παιχνίδια. Μόνο κέρδος!

ΥΓ5: Βλέπεις τραυματισμούς όπως αυτός του Τάιλερ Ένις και πραγματικά νιώθεις ένα σφίξιμο στην καρδιά. Περαστικά ρε παικταρά.