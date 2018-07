Ο Παππάς κρίνει τον «ξαφνικό» έρωτα με Λάρι!

Όπου υπάρχει... καπνός, υπάρχει και φωτιά! Και το πρόσφατο «τιτίβισμα» του ατζέντη του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, πυροδότησε ίντριγκες και σενάρια, που όσο περνούν οι μέρες, επιβεβαιώνονται. Η εξαιρετική χρονιά του 25χρονου διεθνούς γκαρντ με την ΑΕΚ, αλλά και οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις με την Εθνική ομάδα, ανέβασαν τις μετοχές του και σύμφωνα με πληροφορίες του gazzetta.gr «ανάγκασαν» τον Τσάβι Πασκουάλ να τον συμπεριλάβει στους μεταγραφικούς στόχους του Παναθηναϊκού. Σε απόλυτη σύνδεση βέβαια, με την ανανέωση της συνεργασίας με τον Νίκο Παππά, που αποτελεί προτεραιότητα για το «πράσινο» ρόστερ της νέας σεζόν, έστω κι αν ακόμη, οι πρωταθλητές δεν έχουν «ενοχλήσει» ουσιαστικά τον εκπρόσωπό του.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του gazzetta.gr, λοιπόν, το αγωνιστικό προφίλ του "Larry" και η ικανότητά του να είναι το ίδιο ενεργός σε άμυνα κι επίθεση, έχουν κερδίσει την εκτίμηση του Καταλανού τεχνικού του Παναθηναϊκού και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, οι άνθρωποι της ομάδας άφησαν να διαρρεύσει, προς τους «κιτρινόμαυρους», ότι θα ενδιαφέρονταν για την απόκτηση του αν κι εφόσον οι απαιτήσεις της «Ένωσης» δεν κρίνονταν υπερβολικές. Με δεδομένο ότι το «τριφύλλι» δεν θα ήθελε να ξοδέψει περισσότερα από 150.000 Ευρώ (ως buy-out) για την απόκτησή του, τα πρώτα μηνύματα από την ΑΕΚ δεν ήταν ενθαρρυντικά, με τις αρχικές απαιτήσεις της «βασίλισσας» να κυμαίνονται κοντά στο διπλάσιο νούμερο.

Κάτι ήξερε επομένως, ο Γιώργος Δημητρόπουλος όταν δημοσιοποιούσε το «αινιγματικό» αυτό tweet:

Larentzakis with 17pts+2+4 in 18' 1/2 3/3 4/4 in Greece's away win at Israel. Proud of his progress through the years. Ready to compete and make an impact in Euroleague... Not far from this day...

— GeorgiosDimitropulos (@DimitropulosOCT) 28 Ιουνίου 2018