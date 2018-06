Τέλος ο ΜακΛιν από τον Ολυμπιακό! (pic)

Ο Ντάριλ Γκράχαμ έγραψε στο twitter ότι χώρισαν και επίσημα οι δρόμοι του Ολυμπιακού με τον Αμερικανό σέντερ. Λίγο αργότερα ακολούθησε κι η ανακοίνωση της ομάδας, «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τον Τζαμέλ ΜακΛίν ότι θα κάνει χρήση του όρου opt out που έχει στο συμβόλαιο του. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Έτσι ο ΜακΛιν είναι πλέον free agent για να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Olympiacos has officially opted out of Jamel McLean’s contract, making him available for the 2018-2019 season.

— Daryl Graham (@GrahamOCT) 29 Ιουνίου 2018