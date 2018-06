Αυτοανακοινώθηκε στον Άρη ο Νταλό! (pics)

Ο Γάλλος γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, αλλά πλέον θα φορά τα κίτρινα για χάρη του Άρη.

Ο 24χρονος παίκτης υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Θεσσαλονικείς και ανακοίνωσε την συνεργασία στο twitter.

Ο Νταλό δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και την ομάδα της Νέας Σμύρνης, στην οποία αγωνίστηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε (7.5π., 7.3ρ., 3.5ασ.).

Την επόμενη χρονιά θα κάνει και το ντεμπούτο του στο BCL, καθώς ο Άρης θα αρχίσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στο 1ο και 2ο προκριματικο γύρο.

«Ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τις αναμνήσεις Πανιώνιε. Ανυπομονώ να παίξω με τα κιτρινόμαυρα», ήταν το «τιτίβισμά» του.

Thanks for all the Love and Memories Panionios, @ARISBCgr What’s good !

Can’t Wait to play for the Yellow and Black.

Locked In #OctagonEurope pic.twitter.com/Wj0r2OzHpl

— Boris Dallo (@DalloBoris12) 28 Ιουνίου 2018