Βρε μπας και η ΑΕΚ...

Ανήμερα Πρωταπριλιά, την ημέρα που έχουν την τιμητική τους τα (αθώα) ψέματα, οι πλάκες και οι φάρσες τυγχάνει να παίζουν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ στο τρίτο επεισόδιο της εφετινής σειράς, η οποία τρόπον τινά μοιάζει κομμένη και ραμμένη στα ήθη και τα έθιμα της περίστασης!

Το εννοώ αυτό διότι το εφετινό νταλαβέρι τους που δεν αποκλείεται να έχει και συνέχεια στα πλέι οφς, αντίκειται τόσο στη λογική, όσο και στη σύγχρονη ιστορία των αναμετρήσεων τους: το να έχει νικήσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό δυο φορές μέσα σε ένα δίμηνο και να κραδαίνει αυτό λάβαρο κατά τη σημερινή είσοδο της στο ΣΕΦ, ε, δεν το λες και συνηθισμένο ή φυσιολογικό φαινόμενο, οπότε μένει να δούμε πού και πώς θα κάτσει απόψε η μπίλια...

Μένει δηλαδή να δούμε εάν θα τριτώσει το καλό για την ΑΕΚ ή εάν ο Ολυμπιακός θα πάρει το αίμα του πίσω για τις προηγούμενες δυο νίλες, η δεύτερη εκ των οποίων μάλιστα του στέρησε ένα τρόπαιο το οποίο λαχτάραγε εδώ και επτά χρόνια. Επεσε όμως στην περίπτωση εκείνη τη σαββατιάτικη αποσπερίδα στο Ηράκλειο, διότι στον τελικό που βγήκε από το χρονοντούλαπο της ιστορίας, βρήκε απέναντι του μια ομάδα η οποία διακατεχόταν από τον ίμερο και το στερητικό σύνδρομο όχι επτά, αλλά δέκα επτά ετών!

Chapeau που λένε και οι Αλσατοί (τους οποίους τρώει στη μάπα αυτή την εβδομάδα) στην ΑΕΚ όχι μόνο διότι κατάφερε να ρίξει δυο φορές στο κανναβάτσο τον από πάσης απόψεως υπέρτερο Ολυμπιακό, αλλά και επειδή μετήλθε διαφορετικών μεθόδων και ανταποκρίθηκε στη βάσανο εκ διαμέτρου αντίθετων τεχνοτροπιών για να καταγάγει αυτές τις δύο νίκες...

Στις 10 Δεκεμβρίου στο ΟΑΚΑ –με τον Ντράγκαν Σάκοτα να ντεμπουτάρει για τρίτη φορά στον ίδιο πάγκο - η «Ένωση» επιβλήθηκε σε ματς που παίχθηκε σε ελεγχόμενο ρυθμό, με χαμηλό σκορ και εστίαση στην άμυνα (66-62), ενώ στις 17 Φεβρουαρίου στα Δυο Αοράκια επικράτησε σε έναν τελικό, που ο οποίος παρά φύσιν για την κρισιμότητα ενός τέτοιου αγώνα, εξελίχθηκε σε επιθετικό φεστιβάλ (88-83).

Και τις δυο φορές μπροστάρης και πάντως πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ υπήρξε ο Μάνι Χάρις, ο οποίος πέτυχε 15+17 πόντους και από τη στιγμή που ο «Μichigan Mamba» (παρά τον τραυματισμό του και το ενδεχόμενο να προφυλαχθεί ενόψει του επαναληπτικού προημιτελικού με τη Στρασμπούρ) θα εμφανιστεί και απόψε στο ΣΕΦ, προκαλεί την άμυνα του Ολυμπιακού σε ένα μεγάλο στοίχημα.

Τake it or leave it, που λένε και οι Αμερικανοί!

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος πάλι (φαντάζομαι ότι) λέει πως ο Ολυμπιακός πρέπει να ανακτήσει την αυτοσυγκέντρωση του, την οποία έχασε στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα τόσο της κανονικής διάρκειας, όσο και της παράτασης στη Μάλαγα.

Το αποψινό ντέρμπι μοιάζει μυστήριο! Εκ προοιμίου και εξ ορισμού είναι αδιάφορο για τον Ολυμπιακό που σε κάθε περίπτωση θα τερματίσει δεύτερος πίσω από τον Παναθηναϊκό, αλλά έχει μεγάλη βαρύτητα για την ΑΕΚ η οποία δίνει σκληρή μάχη για την τρίτη θέση.

Συν τοις άλλοις το σημερινό αντάμωμα βρίσκει τις δυο ομάδες μέσα στον ευρωπαϊκό προσηλυτισμό τους και στις σκοτούρες των μεν ενόψει της τελικής κατάταξης και του σταυρώματος στα play offs της Εuroleague, των δε ενόψει της ρεβάνς και της υπεράσπισης του +9 στο Στρασβούργο.

Η ΑΕΚ θα βάλει στη διαδικασία τον Μάνι Χάρις, ενώ ο Ολυμπιακός ο οποίος επέστρεψε αργά χθες το βράδυ από την Ανδαλουσία (όπου έκανε κιόλας τη μόνη προπόνηση του πριν από το αποψινό ματς) θα έχει ξανά στα πιτς τον Κώστα Παπανικολάου και τον Γιώργο Πρίντεζη.

ΚΟΚΚΙΝΟ 26-1 ΣΕ 14 ΧΡΟΝΙΑ

Ολυμπιακός-ΑΕΚ: 137 αγώνες, σκορ 93-44

66-33 στην κανονική περίοδο, 27-11 στα πλέι οφς

Έδρα Ολυμπιακού: 59-9

Εδρα ΑΕΚ: 34-35

Σερί Ολυμπιακού εντός-εκτός: 26-1

Σερί Ολυμπιακού εντός: 15-0

Σεζόν 2016-17: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 78-67, ΑΕΚ-Ολυμπιακός 63-70

Σεζόν 2015-16: 5-0

ΚΙΤΡΙΝΟ ΝΤΑΜΠΛ

A’ γύρος, ΟΑΚΑ, 10/12/2017: ΑΕΚ-Ολυμπιακός 66-62 (Χάρις 15π., 9ρ., Γκριν 12π., 5ασ.- Μακ Λιν 16π., 12ρ., Παπανικολάου 10π., 8ρ.)

Τελικός Κυπέλλου, Δυο Αοράκια, 17/02/2018: ΑΕΚ-Ολυμπιακός 88-83 (Χάρις 17, Χάντερ 15, Πάντερ 14- Σπανούλης 20π., 9ασ., Μιλουτίνοφ 17π., 8ρ., Πρίντεζης 10π.)

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ... ΦΥΛΑΚΕΣ

Τελευταία εκτός έδρας νίκη ΑΕΚ: 99-76, Κορυδαλλός, 12 Απριλίου 2003 (Μάρκοβιτς 19, Τόμιτς 16- Κρίσπιν 26, Ταπούτος 22)

Προτελευταία νίκη ΑΕΚ: 85-76, Γαλάτσι, 19 Δεκεμβρίου 2004 (Νίτσεβιτς 18, Χατζής 15- Ζορόσκι 19, Πέρι 19)

TΑ ΜΑΧΙΜΑ

Maximum Ολυμπιακού: 93-58 (+35π., 4 Μαίου 2016)

Maximum ΑΕΚ: 96-68 (+28π., σεζόν 1963-64)

Σε τελικούς Κυπέλλου: 3-0 (1976, 1978, 1980), 2018

Στην Ευρωλίγκα: 2-0 (2001-02)

Η ΕΠΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Τελικοί Α1, σεζόν 2001-02

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 2-0

Η ΑΕΚ (Σάκοτα) πέτυχε τρεις σερί νίκες και στέφθηκε πρωταθλήτρια (3-2) στις 4 Ιουνίου 2002 μετά από 32 χρόνια

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ

ΠΑΙΚΤΕΣ: Bασιλόπουλος, Ξανθόπουλος, Καββαδάς, Μαυροειδής, Αθηναίου, Βασιλειάδης, Μαυροκεφαλίδης, Κατσίβελης, Σαρικόπουλος, Καλαμπόκης, Μπουρούσης, Χατζής, Γαλακτερός, Αλ. Γιαννόπουλος, Κ. Χαρίσης, Δ. Παπανικολάου, Τσακαλίδης, Πελεκάνος, Κορωνιός, Γλυνιαδάκης, Παπανικολόπουλος, Μισιακός, Μπάρλος, Σκλάβος, Δορκοφίκης, Αντιτς, Μπλάκνεϊ, Κόμαζετς, Στεφάνοφ, Γ. Αντερσον

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:Σάκοτα, Μουρούζης, Σεβδίνογλου, Μήλας, Ιωαννίδης (“Ξανθός”), Iωαννίδης (“Ολλανδός”) Ιβκοβιτς, Σούμποτιτς, Κυρίτσης, Παπαχατζής

ΜΕ ΔΥΟ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Ραφτόπουλος, Μπογατσιώτης, Αγγέλου, Γιατζόγλου, Μανιάτης

ΕΝΘΕΝ ΚΑΙ ΕΝΘΕΝ

Σον Τζέιμς (Ολυμπιακός 2015-16), Ντελρόι Τζέιμς (ΑΕΚ)

Κώστας Μωραίτης (Ολυμπιακός, 1989-93), Δημήτρης Μωραίτης (ΑΕΚ)

Μάκης Αγγελόπουλος (ΑΕΚ), Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος (Ολυμπιακός)

Δημήτρης Αγραβάνης (Ολυμπιακός), Γιάννης Αγραβάνης (ΑΕΚ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (51)

Τέταρτη σεζόν

Ρεκόρ (ΠΑΟΚ, Κολοσσός, Πανιώνιος, Ολυμπιακός) : 285 αγώνες, 196 νίκες - 89 ήττες

Στον Ολυμπιακό: 120 αγώνες, 109-11 (Παναθηναϊκός 8, Αρης 1, ΑΕΚ 1, ΠΑΟΚ 1)

Πρωταθλητής Ελλάδος 2015 και 2016, Φιναλίστ Ευρωλίγκας 2015 και 2017, χάλκινο μετάλλιο Ευρωμπάσκετ 2009

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΣ

109 νίκες σε 120 αγώνες στο ελληνικό Πρωτάθλημα

116 αγώνες στην Ευρωλίγκα, 74 νίκες-42 ήττες. No 1 στην ιστορία του Ολυμπιακού

ΝΤΡΑΓΚΑΝ ΣΑΚΟΤΑ (66)

Πέμπτη σεζόν

Ρεκόρ (ΠΑΟΚ, Απόλλων Π., Ηρακλής, Περιστέρι, Αρης, ΑΕΚ, Ολυμπιακός): 362 αγώνες, 221 νίκες-141 ήττες

ΑΕΚ: 114 αγώνες, 84-30

Πρωτάθλημα Α1 2002 (ΑΕΚ), Κύπελλο 2018 (ΑΕΚ), Κύπελλο Σαπόρτα 1991 (ΠΑΟΚ), Κύπελλα Γιουγκοσλαβίας 1984 (ΙΜΤ), 2006 (Ερυθρός Αστέρας)

ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ vs ΑΕΚ 14-3

ΠΑΟΚ 0-1, Κολοσσός Ρόδου 5-1, Ολυμπιακός 9-1

ΣΑΚΟΤΑ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 12-20

ΠΑΟΚ 0-4, Απόλλων 0-2, Ηρακλής 2-4, Περιστέρι 1-5, ΑΕΚ 9-5

ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ vs ΣΑΚΟΤΑ 2-1

Ολυμπιακός –ΑΕΚ 2-1

ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΣΕ ΚΑΡΜΠΟΝ

Σφαιρόπουλος: 3 Νοεμβρίου 2014, ΑΕΚ- Ολυμπιακός 62-81 (αντί Τόμιτς/Μπαρτζώκα, αντίπαλος Ζιάγκος)

Σάκοτα: 10 Δεκεμβρίου 2017, ΑΕΚ- Ολυμπιακός 66-62 (αντί Μανωλόπουλου vs Σφαιρόπουλου)

ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ

Σπανούλης, Παπανικολάου, Πρίντεζης, Μάντζαρης, Βασιλόπουλος και Μαυροειδής, πρωταθλητές Ευρώπης με τον Ολυμπιακό (2012)

Σπανούλης, Παπανικολάου, Βασιλόπουλος και Πρίντεζης πρωταθλητές (2012) και Κυπελλούχοι Ελλάδος (2010, 2011) με τον Ολυμπικακό

Μαυροειδής, Σπανούλης, Πρίντεζης, Παπανικολάου, Μάντζαρης/Προολυμπιακό 2012

Καββαδάς, Σπανούλης, Παπαπέτρου, Αγραβάνης, Πρίντεζης, Μάντζαρης πρωταθλητές Ελλάδος με τον Ολυμπιακό (2015)

Σπανούλης και Βασιλόπουλος στην Εθνική, χρυσό Ευρωμπάσκετ 2005, ασημένιο Μουντομπάσκετ 2006

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΣΕΦ

130 νίκες στους τελευταίους 131 εντός έδρας αγώνες κανονικής περιόδου

Ήττες από τον Παναθηναϊκό, 64-82 (17/02/2008) και 68-71 (08/10/2017)

76-4 στους τελευταίους 80 αγώνες

Αήττητος σε 11 σεζόν

DÉJÀ VU AΠO TO 2007

Σεζόν 2006-07: Ολυμπιακός τρίτος με 21-5

Τρεις ήττες σε 11 αγωνιστικές (Παναθηναϊκός, Αρης, Πανιώνιος)

Δυο ήττες στον Β’ γύρο (Άρης, Πανιώνιος)

Η ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΗΣ ΑΕΚ

Σε 54 αγώνες με τις ομάδες της ελίτ, την τελευταία τριετία: 19 νίκες-35 ήττες

Ολυμπιακός 2-9, Παναθηναϊκός 2-10, Αρης 10-11, ΠΑΟΚ 5-5

ΤΟ ΠΑΛΜΑΡΕ TΟΥ «ΘΡΥΛΟΥ»

12 Πρωταθλήματα Ελλάδος

9 Κύπελλα Ελλάδος

3 τρόπαια (1997, 2012, 2013) και άλλες πέντε φορές (1994, 1995, 2010, 2015, 2017) φιναλίστ Ευρωλίγκας

1 Διηπειρωτικό Κύπελλο

ΤΟ ΠΑΛΜΑΡΕ TΗΣ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ»

8 Πρωταθλήματα Ελλάδος

4 Κύπελλα Ελλάδος

2 Κύπελλα Κυπελλούχων Ευρώπης (1968, 2000)

Ένας τελικός (1998) και δυο ημιτελικοί (1966, 2001) Ευρωλίγκας

«WE ARE BACK»

ΑΕΚ: Κυπελλούχος Ελλάδος 2018, πρώτος τίτλος μετά από 16 χρόνια, οκτάδα Champions League

Τρίτη θέση το 2016 και το 2017, καλύτερη πορεία μετά την περίοδο 2002-03 (2η),

14 τίτλοι, η πρώτη ομάδα με ευρωπαϊκό τίτλο (1968), δυναστεία '60s

ΟΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ... ΓΚΡΙΝ

Τορίν Γκριν: 2009-10 και 2015-16

Μάικλ Γκριν: 2017-18

Ερικ Γκριν (Ολυμπιακός): 2016-17

ΠΗΓΑΙΝΕ... ΕΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τόμπσον, Γουίλτζερ/Μπράουν

ΑΕΚ: Τσαλμπούρης, Σι, Ελόνου, Μπάρλοου, Μανωλόπουλος/ Ατιτς, Καββαδάς, Βασιλόπουλος, Χάντερ, Πάντερ, Σάκοτα

ΤΑ ΣΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΕΚ

Αμάρα (ΑΕΚ 2007-08), Μπάντζα, Μαμαντού Σι

Ντελρόι, Σον (Πρωταθλητής Ευρώπης/ 2014, Ολυμπιακός 2015-16) και Γκόρντον Τζέιμς

Κεν και Κέλσι Μπάρλοου

Παναγιώτης Βασιλόπουλος και Μαρία Τσουρή

Κώστας και Δημήτρης Μωραϊτης

Μιχάλης και Γιώργος Καμπερίδης

Δημήτρης και Γιάννης Αγραβάνης

Ντράγκαν, Ντούσαν και Μίλος Σάκοτα

Αλέκος και Νίκος Ρογκαβόπουλος

Τσινέμελου, Τσιμπούζο, Ανταέζε και Ακούντα Ελόνου

TΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΣΟΓΙΑ

Σάββας και Γιάννης Σφαιρόπουλος

Αργύρης, Ιωάννης και Γιώργος Παπαπέτρου

Γκρεγκ, Κάιλ Γουίλτζερ και Τζόρνταν Ανταμς (αδελφή)

Κιμ, Λοράν, Κέβιν, Κίλιαν Τιλί και Καρολάιν Κρέουλεν (μητέρα)

ΚΑΙΝ ΚΑΙ ΑΒΕΛ

Μιχάλης (ΑΕΚ) και Γιώργος (Πανιώνιος) Καμπερίδης

Δημήτρης (Ολυμπιακός) και Γιάννης (ΑΕΚ) Αγραβάνης

Γιώργος (Παναθηναϊκός) και Παναγιώτης (Αρης) Καλαϊτζάκης

Πέτρος (Προμηθέας) και Δημήτρης (Κύμη) Γερομιχαλός

ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ

Γκρεγκ Γουίλτζερ (Αρης/1987-89), Κάιλ Γουίλτζερ (Ολυμπιακός/2017-18), Τζόρνταν Ανταμς (κόρη, Σπόρτιγκ/2004-05 )

Κεν Μπάρλοου (ΠΑΟΚ/1990-93), Κέλσι Μπάρλοου (Τρίκαλα/2016-17, ΑΕΚ/2017-18)

Μπόμπαν-Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς, Ιλία-Βάσκο Εφθίμοφ, Νάντο-Σάντρο Τζεντίλε, Στιβ - Στιβ τζούνιορ Μπαρτ

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΡΟΦΙΛ

Νο 2, ρεκόρ 16-4, εντός 9-1, εκτός 7-3

Πόντοι: 84.3-66.2

58.5% δίποντα, 37.1% τρίποντα, 75.2% βολές

36.5 ριμπάουντ, 20.5 ασίστ, 5.6 κλεψίματα, 2.4 τάπες, 11.7 λάθη

ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΡΟΦΙΛ

Νο 3, ρεκόρ 13-7, εντός 9-1, εκτός 4-6, σερί 7-1

Πόντοι: 79.8-75.4

50.9% δίποντα, 32.1% τρίποντα, 75.2% βολές

33.7 ριμπάουντ, 15.8 ασίστ, 6.6 κλεψίματα, 2.7 τάπες, 12.3 λάθη

Η...ΚΑΒΑ ΤΟΥ ΤΟΜΠΣΟΝ

Πρώτος σκόρερ μέχρι τη 16η αγωνιστική, 9.5 πόντοι σε 19 λεπτά

Αγραβάνης: 11.0π. σε 5 ματς

Μπράουν 11.0, Σπανούλης 10.0, Παπανικολάου 8.9π., Πρίντεζης 8.6, Μιλουτίνοφ 8.2π., 5.8ρ.

ΝΑΥΤΑΚΙ ΣΥΡΙΑΝΟ!

Γιώργος Πρίντεζης: 1ος σκόρερ Ολυμπιακού στην Α1, 2.928 πόντοι

Μίλαν Τόμιτς 2.911

3.227 πόντοι στην Α1: Ολυμπιακός 2.928, Ολύμπια Λάρισας 299

Ουνικάχα Μάλαγα 441 πόντοι (2009-11)

ΓΚΑΡΣΟΝΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Νο 2 πασέρ Α1, 2009 ασίστ σε 466 ματς (μ.ο 4.3), Διαμαντίδης 2.141 σε 525

Μαρούσι 360, Παναθηναϊκός 469, Ολυμπιακός 1.180

11 με Πανιώνιο

Νο 1 πασέρ Ευρωλίγκας, 1260 (Διαμαντίδης 1255)

Νο 3 σκόρερ ΕΣΑΚΕ, 5.161 πόντοι σε 466 ματς (μ.ο 11.0), Χατζής 5.200, Κορωνιός 5.170

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ(Σ) ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

Επτά σεζόν στον Ολυμπιακό (2005-12), αρχηγός

Ευρωλίγκα 2012, Πρωτάθλημα 2012, Κύπελλα 2010, 2011

Α1: 156 αγώνες, 6.2π., 3.4ρ., 1.2ασ.

Ευρωλίγκα: 95 αγώνες, 5.4π., 3.1ρ.

Αντίπαλος Ολυμπιακού με ΠΑΟΚ, Νέα Κηφισιά, Κόροιβο, Κολοσσό, Αρη, ΑΕΚ

EΦΗΜΕΡΕΥΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

52 αγώνες στο Πρωτάθλημα (20), στο Κύπελλο (3) και στην Ευρωλίγκα (29)

Οι 136 απουσίες: Τιλί 42, Σπανούλης 19, Αγραβάνης 32, Μιλουτίνοφ 8, Μάντζαρης 7, Πρίντεζης 9, Παπανικολάου 9, Ρόμπερτς 4, Παπαπέτρου 4, Μακ Λιν 2

Στρέλνιεκς 51/52 ματς

ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ!

ΑΕΚ, Νο 1 στα κερδισμένα φάουλ (24.1)

Νο 1 εύστοχες και εκτελεσμένες βολές (380/505)

Σάκοτα 88.8%, Γκριν 86.1%, Χάρις 79.7%

ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΣ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

Σάκοτα 13.3π., 3.7ρ., 1.4ασ., 2.8φ.

Πάντερ 13.0

Χάρις 12.4π., 5.2ρ.

Γκριν 10.8π., 3.3ρ., 4.6ασ. (Νο 3), 4.0φ.

Μαυροειδής 8.7π., 5.1ρ., 4.3φ.

19 παίκτες σε 20 αγωνιστικές

Γκριν, Μαυροειδής, Ξανθόπουλος 20/20

Ο ΑΧΑΣΤΟΣ ΣΑΚΟΤΑ