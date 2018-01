Βούτηξαν για τον Σταυρό τα Σπανουλάκια (pics & vid)

Στα θολωμένα νερά τση σκέψης σου εμπήκα μαλαματένιε μου Σταυρέ που σαι και δε σε βρήκα.. Σταυρό θα ρίξω τη καρδιά του Αγιασμού τη μέρα και να σε δω κολυμβητή να τη βαστάς στη χέρα!! Χρονια πολλα και Καλα!!! Ευχομαι καποια στιγμη στους μικρους μου κολυμβητες να πιασουν τον Σταυρο

