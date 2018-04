Αρλάουκας: Θα θυμώσουν οι φίλοι μου στον ΠΑΟ, αλλά... Σπανούλης πάνω από Διαμαντίδη! (vid)

Τι δουλειά έχει ο Αρλάουκας λοιπόν στα... καταπράσινα λιβάδια, κρατώντας ένα μπαστούνι του γκολφ;

Ο -μια φορά κι έναν καιρό- δυναμικότερος power forward του ευρωπαϊκού μπάσκετ πέρασε ένα μυθικό 3ήμερο στην Costa Navarino για το 2ο Messinia Pro-Am και το gazzetta.gr δεν έχασε την ευκαιρία για ένα "one one on". Με κουστούμι βέβαια, γιατί στο παρκέ ο Τζο παραμένει «Τρομερός»!

Γκολφ λοιπόν! Για την ακρίβεια, γκολφ στη μεσσηνιακή φύση, ανάμεσα σε ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών, κάτω από τον ήλιο, με εκπληκτική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και τον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου.

Δεν το λες και κακή ιδέα!

Με αυτήν τη σκέψη, βρέθηκα στην Costa Navarino για το 2ο Messinia Pro-Am, το διεθνές τουρνουά στο οποίο συμμετείχαν 44 ομάδες από 23 χώρες και 4 ηπείρους, οι οποίες μοιράστηκαν αγωνιστικά στα δύο signature γήπεδα 18 οπών, The Dunes Course και The Bay Course.

Η κάθε ομάδα αποτελείται από 4 παίκτες -έναν επαγγελματία του γκολφ της PGA και τρεις ερασιτέχνες- και το καλύτερο της υπόθεσης, είναι ότι σε μία από αυτές τις ομάδες, συμμετείχε και ο Τζο Αρλάουκας. Και είναι και καλός...

Επειδή, λοιπόν, το γκολφ είναι αρκετά ενδιαφέρον -κάτι ξέρει και ο Τζόρνταν-, αλλά... «το μπάσκετ είναι μπάσκετ», το Messinia Pro-Am ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να ξεμοναχιάσω τον Τζο, στο περιθώριο του Gala για τη βράβευση των νικητών της διοργάνωσης.

Ο Αρλάουκας, που μεταξύ άλλων, περιγράφει αγώνες για την Euroleague TV και μένει μόνιμα στην αγαπημένη του Μαδρίτη, πήρε φόρα, όπως παλιά και μίλησε για τον Σαμπόνις, τον Ζοτς, συνέκρινε τους αγαπημένους τους κορυφαίους Έλληνες guards και επέλεξε τον κορυφαίο power forward στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ράτζα, Μπατίστ ή μήπως... Αρλάουκας;

Απολαύστε τον!

Υγ: Μάλλον ο ιδανικός τύπος για παρέα και μπασκετοκουβέντες. Πρέπει να τον φέρουμε μια μέρα στο gazzetta, παρέα με Σκουντή, «Δροσερό», Πιλότο, Μελάγιες και Παπαδογιάννη για να «γκρεμιστεί» το στούντιο!