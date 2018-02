Ο Μπάτλερ πήγε για... βόλτα στο Λος Άντζελες! (vids)

Ο Τζίμι Μπάτλερ δεν έπαιξε ούτε δευτερόλεπτο στο All Star Game του Λος Άντζελες.

Το γεγονός ότι δεν εμφανιζόταν στο παρκέ έκανε πολλούς να αναρωτηθούν το λόγο που δεν τον πέρασε ο Ντ' Αντόνι στο ματς και πολλοί νόμιζαν ότι έχει κάποια ενόχληση.

Ο λόγος όμως που δεν βοήθησε την ομάδα του Κάρι και του Αντετοκούνμπο ήταν καθαρά για θέμα... χαλάρωσης. Δηλαδή, ένιωθε κουρασμένος και έτσι έμεινε στον πάγκο.

Τουλάχιστον, ήταν σε κατάσταση να... παίξει με μικρούς θαυμαστές του. Λογικό και το... γλέντι στο twitter.

You gotta love Jimmy Butler. pic.twitter.com/FaY5vBsS0b

Jimmy Butler is on tonight.

0 PTS

0 REB

0 AST

0 STL

0 BLK

0 TO

0 FLS

0 MP

0% FG

0% 3PT

0% FT

pic.twitter.com/PbTEZnrK3y

