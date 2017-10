Οι Πέλικανς νίκησαν 108-95 τους Μπουλς στο Σικάγο στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ομάδων.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Άντονι Ντέιβις που σημείωσε 37 πόντους και μάζεψε 15 ριμπάουντ.

Απολαύστε τον:

.@AntDavis23 in midseason form in the @PelicansNBA 108-95 victory over the @chicagobulls!

37 points, 15 rebounds pic.twitter.com/BqXUJ3oZq2

— NBA TV (@NBATV) October 9, 2017