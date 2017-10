Πήραν το... ντέρμπι με τους Χιτ οι Μάτζικ! (vids)

Ματς δυνατό και για γερά... νεύρα!

Οι Μάτζικ αντιμετώπισαν τους Χιτ σε φιλικό προετοιμασίας και επικράτησαν δύσκολα με 93-90 στο «Amway center».

Από την ομάδα του Ορλάντο ξεχώρισε ο Γκόρντον με 19 πόντους, ενώ λύσεις έδωσαν οι Άιζακ (13π.), Σίμονς (12π.) και Αφλάλο (10π.) που ήρθαν από τον πάγκο.

Από αυτή του Μαϊάμι, ο Ρίτσαρντσον είχε 19 πόντους και οι Ουάτσαϊντ και Ουέιτερς από 17.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-22, 49-54, 68-75, 93-90.

Nothing was stopping @J_Rich1 from finishing this slam... Nothing. pic.twitter.com/OPH87g1VQK

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 8 Οκτωβρίου 2017