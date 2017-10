Σοβαρή ζημιά στον αγκώνα ο Μπατούμ! (pic)

Ο Γάλλος φόργουορντ αγωνίστηκε μόλις 1' στη νίκη των Χόρνετς επί των Πίστονς λόγω τραυματισμού ενώ η διάγνωση έδειξε ότι υπέστη ρήξη συνδέσμου στον αριστερό αγκώνα και θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσει για τουλάχιστον 8-12 εβδομάδες όμως αναφέρει το The Vertical!

Ο 28άχρονος Μπατούμ μέτρησε πέρσι 15.1 πόντους, 6.2 ριμπάουντ, 5.9 ασίστ και 1.1 κλεψίματα σε 77 αγώνες με τη Σάρλοτ ενώ το 2016 υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο έναντι 120 εκατομμυρίων.

Charlotte's Nicolas Batum has suffered a torn ligament in his left elbow and will miss 8-to-12 weeks, league sources tell The Vertical.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 5 Οκτωβρίου 2017