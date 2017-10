Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Μαρτέλ Ουέμπστερ (pic)

Κορυφαίες Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Ο 30άχρονος φόργουορντ ταλαιπωρήθηκε από πάρα πολλούς τραυματισμούς, ωστόσο θέλησε να συνεχίσει στο ΝΒΑ.

Ο Μαρτέλ Ουέμπστερ συμμετείχε στο training camp των Πέλικανς της Νέας Ορλεάνης, αλλά δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις κι έτσι αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο Ουέμπστερ μάλιστα φρόντισε να ευχαριστήσει τους Πέλικανς για την ευκαιρία που του έδωσαν...

I Thank the amazing organization in New Orleans for for the opportunity to play,I've made the decision to hang the and return to the fam

— Martell Webster (@MartellWebster) 30 Σεπτεμβρίου 2017