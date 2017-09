Η οικογένεια Αντετοκούνμπο είναι βυθισμένη στην θλίψη, μετά τον θάνατου του πατέρα, Τσαρλς.

Ο Κρις Σίνγκλετον έσπευσε να συλλυπηθεί τον νέο του συμπαίκτη στον Παναθηναϊκό, Θανάση, μετά τα άσχημα νέα.

«Προσευχές στον νέο μου αδερφό Θανάση και την οικογένειά του», έγραψε ο Αμερικανός ψηλός του «τριφυλλιού».

Prayers to my new found brother, Thanasis and his family.

— Sing (@C_SING31) 30 Σεπτεμβρίου 2017