Συνελλήφθη παίκτης Α2 με πλαστά χαρτονομίσματα

Ο Λιθουανός σέντερ έπαιξε πέρυσι στον Αρκαδικό και φέτος βρίσκεται στο ρόστερ του Ερμή Αγιάς, ομάδα που αγωνίζεται στην Α2.

Ο Νταβίντας Ρέντικας πάντως συνελλήφθη από την Αστυνομία έχοντας στην κατοχή του πλαστά χαρτονομίσματα.

Ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας μάλιστα στο twitter έγραψε πως ο Ρέντικας έχει γενικότερα προβλήματα με το Νόμο αφού την προσεχή Παρασκευή (29/09) έχει δίκη στο Βίλνιους.

D. Redikas was arrested in Greece with fake €. His lawyer (LTU) was unpleasantly surprised because Redikas has trial on Friday in Vilnius

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 26 Σεπτεμβρίου 2017