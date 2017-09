Ανανέωσε με τους Σανς ο Άλεξ Λεν (pic)

Ο Ουκρανός σέντερ ήταν restricted free agent, οι Σανς «μάτσαραν» την πρόταση και κατάφεραν να τον κρατήσουν για έναν ακόμα χρόνο έναντι 4,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η προθεσμία της ανανέωσης ήταν η 16η Οκτωβρίου, ωστόσο ο Άλεξ Λεν αποφάσισε να βάλει την υπογραφή του και να μην περιμένει κάποια άλλη προσφορά.

Βέβαια το επόμενο καλοκαίρι θα είναι unrestricted free agent και θα μπορεί να διαπραγματευτεί από μόνος του το επόμενο συμβόλαιο της καριέρας του.

Phoenix center Alex Len has signed a one-year, $4.2M qualifying offer and will become an UFA next summer, league sources tell The Vertical.

