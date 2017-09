Στην Οκλαχόμα ο Καρμέλο Άντονι! (pics)

Ο έγκυρος Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι ανέφερε αρχικώς ότι ο Καρμέλο Άντονι έβαλε στη λίστα των ομάδων που επιθυμεί να γίνει ανταλλαγή τους Καβαλίερς και τους Θάντερ ενώ με νέο tweet αποκάλυψε ότι οι Νεοϋορκέζοι ήλθαν σε συμφωνία για το trade που θα στείλει τον «Μέλο» στην Οκλαχόμα! Τι θα πάρουν σε αντάλλαγμα οι Νικς; Τον Τούρκο σέντερ Ενές Καντέρ, τον 25άχρονο φόργουορντ (2μ.03) Νταγκ ΜακΝτέρμοτ και ένα μελλοντικό draft pick!

Ο «Μέλο» ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι δεν ήθελε να μείνει στο «Μεγάλο Μήλο» μολονότι ο νέος general manager των Νιου Γιορκ Νικς, Σκοτ Πέρι, εξήγησε χθες ότι περιμένει τον Καρμέλο Άντονι στο training camp των Νεοϋορκέζων! Παρ' όλα αυτά, ο 33άχρονος σταρ πίεσε το front office των Νικς ώστε να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή του ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, κάτι που τελικά έγινε σήμερα όπως αποκάλυψε το ESPN.

Έτσι οι Θάντερ θα πλαισιώσουν τον Ράσελ Ουέστμπρουκ και τον Πολ Τζορτζ με τον Καρμέλο, δημιουργώντας ομάδα για μεγάλα πράγματα!

New York has agreed to a deal to send Carmelo Anthony to OKC for Enes Kanter, Doug McDermott and a draft pick, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 23 Σεπτεμβρίου 2017