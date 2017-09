Φόρεσε τη φανέλα των Χόρνετς ο Χάουαρντ! (pic)

Μετά τη θητεία του στην Ατλάνα όπου αναγκάστηκε να αποχωριστεί το αγαπημένο του νούμερο «12», ο Χάουαρντ θα το φοράει ξανά στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Η ομάδα της Σάρλοτ θα είναι η 5η στην καριέρα του 31χρονου σέντερ με τον ίδιο να δηλώνει τον περασμένο μήνα ότι «οι Χόρνετς είναι μια καλή ευκαιρία για μένα για να βουλώσω μερικά στόματα».

Αν μη τι άλλο θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η θητεία του στη Σάρλοτ...

Hey #BuzzCity!! What do you think!?!? #12isBack pic.twitter.com/v7m8iL94ol

— Charlotte Hornets (@hornets) 20 Σεπτεμβρίου 2017