Όπως μετέδωσε το ESPN, ο άλλοτε παίκτης του Καλιφόρνια υπέγραψε με την ομάδα του Μέμφις για τρία χρόνια.

Ο Ιβάν Ραμπ αγωνίζεται στις δύο θέσεις των ψηλών και επιλέχθηκε στον δεύτερο γύρο από τις «Αρκούδες» και δη στο νούμερο 35.

