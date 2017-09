Στους Λέικερς ο Μπόγκουτ! (pic)

Όπως μετέδωσε το Vertical ο Αυστραλός σέντερ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Λος Άντζελες έναντι 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μπόγκουτ είχε σπάσει το πόδι του στο πρώτο του παιχνίδι με τους Καβαλίερς έχοντας προλάβει να παίξει μόλις ένα λεπτό.

Νωρίτερα είχε αγωνιστεί σε 26 ματς των Μάβερικς με 3 πόντους και 7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Free agent center Andrew Bogut has agreed to a one-year deal with the Los Angeles Lakers, agent David Bauman of ISE tells The Vertical.

