O... άρχοντας του twitter Εμπίντ «γλεντάει» τον Ντουράντ! (pic)

Αναμφίβολα ο Τζοέλ Εμπίντ ξέρει να χειρίζεται άψογα το twitter.

To νέο θύμα του είναι ο Κέβιν Ντουράντ. Ο KD αποκάλυψε πως έχει δεύτερο λογαριασμό στο twitter για να αμύνεται στους haters.

Τι ήθελε και το έλεγε; Ο σέντερ των Σίξερς ως γνωστό πειραχτήρι θέλησε να τρολάρει τον Ντουράντ, γράφοντας στο twitter: « Είμαι καλύτερος από τον Τζόρνταν».

Βέβαια το συνόδευσε με το tag «quire sultan», το οποίο αποτελεί το όνομα του λογαριασμού που χρησιμοποιεί ο παίκτης των Ουόριορς για να αμύνεται στους haters!

Τζοέλ είσαι μορφή. Trust the process!

JOEL EMBIID IS BETTER THAN MJ EVER WAS @QuireSultan #FACTS #BurnerTwitter

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) 18 Σεπτεμβρίου 2017