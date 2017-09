Στους Νάγκετς (ξανά) ο Πλάμλι (pic)

Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν ο Αμερικανός σέντερ ήταν μέρος ανταλλαγής κι έτσι μετακόμισε στο Κολοράντο για χάρη των Νάγκετς.

Ο Μέισον Πλάμλι το καλοκαίρι ήταν ελεύθερος, ωστόσο θα παραμείνει στο Ντένβερ αφού υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο συνολικών αποδοχών 41.000.000 δολαρίων.

Restricted free agent Mason Plumlee has agreed to a three-year, $41M deal to return to Denver, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 18 Σεπτεμβρίου 2017