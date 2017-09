Ο Πάου αποθεώνει την ομάδα του για το... ατομικό βραβείο! (pic)

Ο Πάου Γκασόλ στα 37 του χρόνια ηγήθηκε για ακόμα μια φορά της αποστολής της Εθνικής του ομάδας. Μπορεί να μην κατάφερε να οδηγήσει την Ισπανία σε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο, αλλά της χάρισε ακόμα μια τρίτη θέση.

Ο ίδιος βρέθηκε για πολλοστή φορά στην καλύτερη 5άδα της διοργάνωσης και δεν δίστασε να αποθεώσει τους συμπαίκτες του για αυτό.

«Κάθε βραβείο, το χρωστάω πάντα στην ομάδα μου».

#Eurobasket2017

Todo reconocimiento es siempre gracias a mi equipo!

Every award is always thanks to my team! pic.twitter.com/Gzxr5J21Q5

— Pau Gasol (@paugasol) 18 Σεπτεμβρίου 2017