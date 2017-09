Οι «statement» εμφανίσεις της Δύσης στο ΝΒΑ (pics & vids)

Σε μια εκδήλωση που έγινε στο Λος Άντζελες, το ΝΒΑ παρουσίασε τις «statement» φανέλες για την νέα σεζόν, μετά την συνεργασία με την Nike.

Η εταιρεία - κολοσσός στο χώρο της ένδυσης και της υπόδησης έχει πλέον «μετατρέψει» τις εντός κι εκτός έδρας εμφανίσεις σε «association» και «icon», ενώ η «statement» εκπροσωπεί κάτι από τον εκάστοτε σύλλογο. Παραδείγματος χάριν, οι Ουόριορς αποφάσισαν να έχουν το λογότυπο «The Town» στο μπροστινό μέρος, θέλοντας να αποτίσουν τιμή στο Όκλαντ.

Ήδη αρκετές από αυτές τις φανέλες έχουν μπει και στο νέο ΝΒΑ 2Κ.

Δείτε εδώ τις εμφανίσεις της Ανατολής

Δείτε τις φανέλες της Δύσης

The Skyline is back. #NIKExNBA pic.twitter.com/kL2pMbd5wZ

The unveil. Introducing the Statement Edition. #NIKExNBA pic.twitter.com/lhcE0TBmbd

Our Statement Edition unis will continue to showcase our Beale Street Blue. #NIKExNBA

: https://t.co/VmG4BP29ZU pic.twitter.com/OuW8XVIgSN

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) 16 Σεπτεμβρίου 2017