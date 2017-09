Πάου Γκασόλ: «Μαζί ως το τέλος!» (pic)

Η Ισπανία δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό και ο Πάου Γκασόλ έδειξε πως δεν μπορούσε να δεχτεί την ήττα λίγες ώρες μετά με ανάρτηση του στο instagram.

O ηγέτης της Ισπανίας ανέβασε μια ανάρτηση στο twitter στις 01:46 τα ξημερώματα της Παρασκευής, θέλοντας να κρατήσει ενωμένη την ομάδα: «Απόψε δεν ήταν η μέρα μας, αλλά την Κυριακή έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε ένα μετάλλιο και θα το κυνηγήσουμε. Όπως πάντα, όλοι μαζί μέχρι το τέλος».

Πιθανόν αυτή να είναι η τελευταία του παράσταση στη μεγάλη διοργάνωση και δεν θέλει να σκέφτεται το ενδεχόμενο να πει «αντίο» χωρίς μετάλλιο.

Today wasn't our day but on Sunday we have the opportunity to win a medal and we will go after it. As always, together till the end. pic.twitter.com/xr1GmEZc2a

— Pau Gasol (@paugasol) 14 Σεπτεμβρίου 2017