Ουέιντ: «Τα rankings δεν σου δίνουν πρωταθλήματα» (pic)

Τις τελευταίες μέρες επικρατεί μεγάλος ντόρος όσον αφορά τα rankings του ESPN τα οποία ξεκίνησαν από το 100-76, συνέχισαν στο 75-51 και στο 50-31.

Οι παίκτες του ΝΒΑ αντέδρασαν έντονα εξαπολύοντας επιθέσεις στους δημοσιογράφους που επιλέγουν τα εν λόγω rankings.

Βέβαια ο Ντουέιν Ουέιντ είχε μια... διαφορετική άποψη και η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πέρα για πέρα, σωστή!

«Τα Rankings δεν φέρνουν πρωταθλήματα, ούτε αποσύρουν τη φανέλα σου, ούτε σε βάζουν στο Hall Of Fame...» έγραψε στο twitter.

Rankings don't win you championships. Rankings don't get your jersey retired(one day) & They don't get you into the Hall of Fame(one day)

— DWade (@DwyaneWade) 13 Σεπτεμβρίου 2017