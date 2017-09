Ο τσαμπουκάς Ράντολφ - Πορζίνγκις (vids)

Παραλίγο να γίνει... ροντέο το ματς της Σλοβενίας με την Λετονία.

Κι αυτό, διότι, ο Άντονι Ράντολφ αποφάσισε να φερθεί... ύπουλα και να τραβήξει τον Κρίσταπς Πορζίνγκις, όταν εκείνος πήγε να διεκδικήσει την μπάλα, μετά από τρίποντο του Ντάβις Μπέρτανς.

Τα αίματα... άναψαν, οι δυο τους αντάλλαξαν κάποια... γαλλικά, με τους συμπαίκτες τους να μπαίνουν στην μέση, ενώ δέχθηκαν κι από μία τεχνική ποινή ο καθένας.

Here's Anthony Randolph's cheap shot on Porzingis that led the technicals: pic.twitter.com/M8fszIXQ0Q

— Tommy Beer (@TommyBeer) 12 Σεπτεμβρίου 2017