Στους Νάγκετς ο Τζος Τσίλντρες! (pic)

Ο Τζος Τσίλντρες που έφτασε πλέον τα 34 χρόνια, δεν βρήκε τίποτα στο ΝΒΑ μετά το σύντομο πέρασμά του από τους Πέλικανς παρά τις δύο (2014-16) καλές του σεζόν στην Αυστραλία με τους Σίντνεϊ Κινγκς και πήρε την απόφαση να παίξει μπάσκετ στην Ιαπωνία. Φέτος συμμετείχε στο τουρνουά BIG 3 που διοργάνωσε ο ράπερ και ηθοποιός Ice Cube ενώ η νέα σεζόν θα τον βρει στους Ντένβερ Νάγκετς!

Σύμφωνα με το basketballinsiders.com, ο Τσίλντρες υπέγραψε μη εγγυημένο συμβόλαιο με τους Νάγκετς, επιστρέφοντας στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη έπειτα από τέσσερα χρόνια. Μάλιστα έγινε ο πρώτος παίκτης του τουρνουά BIG 3 που υπέγραψε στο ΝΒΑ! Οι Νάγκετς έχουν αυτή τη στιγμή 17 παίκτες στο ρόστερ τους, συμπεριλαμβανομένου του restricted free agent Μέισον Πλάμλι. Ο Τσίλντρες θα συμμετάσχει στο training camp ως 18ος παίκτης και θα διεκδικήσει μια θέση στην ομάδα από τους Ουίλ Μπάρτον, Ουίλσον Τσάντλερ και Τάιλερ Λίντον.

Έπειτα από τέσσερις σεζόν στους Χοκς, ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε για μια διετία στον Ολυμπιακό.

Source: Nuggets and Josh Childress agree to a deal. He'll be the first @thebig3 player to sign with an NBA team after playing in the league.

— Michael Scotto (@MikeAScotto) 12 Σεπτεμβρίου 2017