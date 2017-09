Ο Έρλι κάνει λόγο για «μισή αλήθεια» από πλευράς ΑΕΚ (pic)

Ποιος θα περάσει πρώτος τη γραμμή τερματισμού; Δοκίμασε την τύχη σου και διεκδίκησε ένα Opel Adam και πολλά ακόμα πλούσια δώρα (21+)!

Η συνεργασία των δύο πλευρών κράτησε μόλις λίγες ώρες με την ΑΕΚ να κάνει λόγο για πειθαρχικά παραπτώματα και τον Κλιάντον Έρλι για έλλειψη επαγγελματισμού της ομάδας.

Ο Αμερικανός με νέο μήνυμα στο twitter ανέφερε, «πολλοί θα μάθουν τη μισή αλήθεια και θα φτάσουν σε ολοκληρωμένα συμπεράσματα».

ppl will know half the story and come up with full conclusions

— Cleanthony Early (@Clearly_BallLyf) 11 Σεπτεμβρίου 2017