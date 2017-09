Οι 15 NBAers των προημιτελικών του Eurobasket (pic)

Η φάση των «16» ολοκληρώθηκε ενώ έγιναν γνωστά τα ζευγάρια των προημιτελικών. Έτσι, λοιπόν, η Γερμανία θα παίξει με την Ισπανία και η Σλοβενία με τη Λετονία στα παιχνίδια της Τρίτης (12/9) ενώ η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Ρωσία και η Ιταλία τη Σερβία στο πρόγραμμα της Τετάρτης (13/9).

Μεταξύ των παικτών που θα παραταχθούν στα προημιτελικά βρίσκονται 15 NBAers. Πρόκειται για τους Ντάνιελ Τάις, Ντένις Σρέντερ (Γερμανία), Γιώργο Παπαγιάννη (Ελλάδα), Γκόραν Ντράγκιτς (Σλοβενία), Μάρκο Μπελινέλι (Ιταλία), Νταβίς Μπερτάνς, Κρίσταπς Πορζίνγκις (Λετονία), Τιμοφέι Μοζγκόφ (Ρωσία), Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Μπόμπαν Μαριάνοβιτς (Σερβία), Πάου & Μαρκ Γκασόλ, Ουίλι & Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ρίκι Ρούμπιο (Ισπανία)

We're down to 15 NBA players at the Eurobasket. pic.twitter.com/fqlla1D7b0

— HoopsHype (@hoopshype) 11 Σεπτεμβρίου 2017