Ο Κιριλένκο προσκάλεσε τον Πούτιν για το ματς με την Ελλάδα (vid)

Η τελευταία διάκριση της Ρωσίας σε εθνικό επίπεδο χρονολογείται το 2012, όταν η «αρκούδα» κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τον Ντέιβιντ Μπλατ στην άκρη του πάγκου.

Πλέον οι Ρώσοι έχουν μπροστά τους το ματς με την Ελλάδα (13/9, 18:45) διεκδικώντας την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket με ηγέτη τον Αλεξέι Σβεντ ενώ ο πρόεδρος της ρωσικής ομοσπονδίας, Αντρέι Κιριλένκο, προσκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη! Μάλιστα υποσχέθηκε πως αν τελικά γίνει πράξη κάτι τέτοιο, θα αλλάξει το σορτσάκι που φοράει με κάτι πιο... επίσημο.

Kirilenko (president of Russian basketball federation) invited Vladimir Putin on #EuroBasket2017 and promised to change shorts for suit )) pic.twitter.com/LRXVFWftg2

— Andrey Kartashov (@LeDr0n) 11 Σεπτεμβρίου 2017