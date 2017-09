Ένα φοβερό block party έχει στήσει Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Eurobasket.

Έτσι οι διοργανωτές έφτιαξαν ένα video με τις 5 κορυφαίες τάπες της διοργάνωσης με τον «elevator» να βρίσκεται στην 5η και 2η θέση, κερνώντας φοβερές τάπες τους Γάλλους. Στην κορυφή ο Μπέρτανς.

Απολαύστε το video

You are all invited to the block party of the FIBA #EuroBasket2017 Group Phase ! @HellenicBF @basketbols @TBForgtr @basketfinland pic.twitter.com/dh9DfPxWe8

— FIBA (@FIBA) 9 Σεπτεμβρίου 2017