Έτοιμος για το Hall of Fame o Γκάλης! (pics)

Ο Νίκος Γκάλης θα περάσει στην μπασκετική αιωνιότητα με την είσοδό του στο Hall of Fame το τριήμερο 7-9 Σεπτεμβρίου στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από το «Naismith Memorial Basketball Hall of Fame» τον περασμένο Απρίλιο.

Ο «Γκάνγστερ» επιλέχθηκε για πρώτη φορά μεταξύ των υποψηφίων για να εισέλθουν στο Hall of Fame το 2013 ωστόσο τον προσπέρασε ο Οσκάρ Σμιντ. Το 2014 ο εκλεκτός για την κατηγορία των διεθνών παικτών ήταν ο Σαρούνας Μαρτσουλιόνις, το 2015 ακολούθησε ο Λίντσεϊ Γκέιζ και πέρσι ο Γιάο Μινγκ.

Φέτος, όμως, ήταν η σειρά του Γκάλη, το όνομα του οποίου επιλέχτηκε από την κατηγορία «international», τους παίκτες δηλαδή που προέρχονται από χώρες εκτός ΗΠΑ. Σε αυτή την σπουδαία στιγμή, λοιπόν, ο «Νικ» θα έχει στο πλευρό του τον Μπομπ ΜακΑντού, ο οποίος θα τον συνοδεύσει στο πόντιουμ για τον λόγο που θα εκφωνήσει κατά την είσοδό του στο Hall of Fame!

Στο μεταξύ, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ παρέλαβε το καθιερωμένο πορτοκαλί σακάκι του με το οποίο συμμετέχει στην συνέντευξη Τύπου και δήλωσε χαρούμενος που εκπροσωπεί την Ελλάδα!

I am very happy to represent Greece. - @NickGalis6 #17HoopClass

— Basketball HOF (@Hoophall) 7 Σεπτεμβρίου 2017